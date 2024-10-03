〈電價調漲〉政策兼顧公益 菸草業調漲14% 醫院診所、餐廳、花蓮旅宿凍漲

經濟部表示，電價費率審議會於 9/30 共識決議，僅就產業用電部分調整，並給予部分衰退產業減半調漲或凍漲的決策，審議會決議的通案原則為穩定民生物價及兼顧衰退產業影響，由於台電參考主計總處訂定行業統計分類（小類 3 碼），制定電價凍漲或緩漲的行業類別，仍有部分個案特殊情況，考量民生及公共利益，經濟部已請台電另行調整。



經濟部強調，菸草製造業（行業統計分類 100）雖符合用電及產值衰退的標準，但考量國家政策與公共利益，避免引起鼓勵吸菸、違反國家衛生健康政策的疑慮，因此菸草製造業（100）擬將不予凍漲電費，比照一般產業用電用戶調漲 14%，此外，食品、飲料及菸草製品批發業（454）、食品、飲料及菸草製品零售業（472）兩類用戶，也將當中專售菸草的用戶分類出來，不予凍漲，調漲 14%。



至於醫院（861）及診所 (862) 的部分，考量到醫療與民生物價相關性較高，也擬全部改為凍漲，經濟部說明，事實上原來的 75% 的診所用戶，本就使用小商家的計費方式，在本次電價調整時，已經是凍漲不受影響，至於 25% (1256 戶) 較大型的診所，考量同一產業類型應以同一標準，此次也建議審議會，醫院診所都改為凍漲，後續則比照社福、學校、農漁用電，再行與主管機關協調後續預算編列議題。



經濟部表示，考量民生物價影響，針對餐廳、攤販等用戶，原採用小商家方式計費者本就凍漲，另有較大型的餐廳，分類在餐食業（561）及外燴及團膳承包業（562），因其與民生物價相關性較高，擬自調漲 14% 改為凍漲。至於至於花蓮地區的旅宿業，由於震災後又遇颱風影響，將參考 0403 地震的災後電費優惠，不予調漲。



經濟部強調，相關調整方案，已與電價費率審議會委員口頭報告，後續將採取書面方式確認，並將相關資訊列入會議資料及記錄作為正式補充。此外，本次調整產業電價，並非所有產業用戶都是依照行業統計分類調整。大部份小型產業用戶都是使用小商家（電費單電價種類一欄印有「表燈」者）的計費方式，本次均凍漲不在調整之列。例如民宿業，多數均屬小商家計費方式，此次亦不調漲。另用戶可於電費單上列示之「行業別」，判斷自身行業的電價調整幅度。