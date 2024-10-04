頻率元件需求增加 晶技9月營收可望逾12.65億元創3年新高

拿下 2023 年全球頻率元件產業銷售冠軍的晶技 ( 3042-TW ) ，在下半年進入消費電子、汽車應用需求旺季同時，6 月起的營收節節高，法人估，晶技 2024 年 9 月營收再月增 5-6% 達 12.65-12.7 億元，依此一估算數字，也改寫近 36 個月來新高。

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晶技 AI 生態系及車用電子應用石英元件產品，屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。