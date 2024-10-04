50年來首見！美全海岸罷工 日燒50億美元 白宮力勸雇主漲薪 盡速談妥勞資協議

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-04 07:40

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美媒報導，美國周二 (1 日) 自緬因州到德州的幾十個港口的碼頭工人舉行了近 50 年來的首次全海岸罷工。

根據最新消息，白宮方面表示，支持美國港口工會工人罷工。總統拜登的政府向美國港口雇主施加壓力，要求他們提高報價，並與碼頭工人達成協議，結束罷工。

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這次罷工的根本原因主要集中在兩個方面：加薪和消除人工智慧威脅。 ILA 與代表港口雇主的美國海事聯盟 (United States Maritime Alliance，簡稱 USMX) 正在就新的勞工合約展開激烈的談判。

摩根士丹利經濟學家在一份報告中表示，罷工可能會影響經濟成長並推高通膨，「但前提是罷工是長期的」。而除非罷工持續下去，否則對運輸的影響應該是有限的。摩根大通分析師估計，罷工可能每天對美國經濟造成約 50 億美元的損失。

近 50 年來的首次全海岸罷工

美國東岸和墨西哥灣沿岸 30 多個碼頭的數萬名工人舉行罷工，要求加薪，反對港口機械設備自動化。

罷工的影響快速擴大，據報道，從亞利桑那州、科羅拉多州到紐澤西州，多家商店的衛生紙都已售罄。社群媒體上充斥著有關物資短缺的報道，有網友表示看到不少人為應對港口罷工搶購衛生紙和水。

罷工影響

談到港口罷工造成的影響，美國天普大學福克斯商學院教授庫馬爾在接受福克斯 29 頻道記者採訪時表示，一到兩個星期內，民眾可能會開始注意到蔬果貨架變空或價格上漲。如果港口罷工持續下去，四到五周內，汽車供應也會出現問題，「恐慌性購買可能會進一步擾亂供應鏈」。

另根據最新消息，貿易商和業內人士表示，美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人罷工，導致牛肉進口受阻。另外，罷工導致緬因州至德州數十個港口的汽車、裝滿危地馬拉香蕉和義大利葡萄酒的貨櫃等貨物無法裝卸。除了牛肉，海鮮進口和美式雞肉出口也受到影響。

專家和食品進口商表示，即使是短期的貨運中斷也可能使美國食品供應鏈陷入混亂。他們表示，如果罷工持續下去，結果要麼是部分食品短缺，要麼是價格上漲，或者兩者兼而有之。

根據路透社航運數據和 Everstream Analytics 統計，截至周三凌晨，已有超過 50 艘貨櫃船停泊或徘徊在數十個東海岸和墨西哥灣港口，而罷工前的周日只有 3 艘。

密西根州立大學供應鏈管理系臨時主任傑森米勒表示：「從供應鏈的角度來看，這是一場噩夢。」業內人士表示，如果罷工導致進口中斷超過一周，牛肉產業可能會受到連鎖反應。嚴重的乾旱和高昂的糧食價格迫使牧場主出售他們的牛，導緻美國牛肉供應吃緊，使該國的牛群數量縮減至幾十年來的最低水準。

白宮態度

拜登政府向美國港口雇主施加壓力，要求他們提高報價，並與碼頭工人達成協議，結束罷工。

拜登周三向媒體表示：「他們賺得了驚人的利潤，自疫情爆發以來利潤增長了 800% 以上，老闆們從中賺取了數千萬美元。現在是時候讓他們坐下來談判，結束這次罷工了。他曾多次表示，他不會幹預以結束罷工。」

然而，碼頭工人是美國收入最高的藍領工作之一。 ILA 和 USMX 都拒絕對外披露全面的碼頭工人薪資數據，但由於工作規定和加班要求，碼頭工人 39 美元的基本時薪，通常相當於六位數的年薪。

後續影響

現在，市場最擔心的無疑還是通膨。如果罷工持續，無疑會推高通膨，而昨天晚上美國 9 月私部門新增就業人數超預期反彈，已經令聯準會大幅降息承壓。今天，外匯市場美元指數仍在上漲，就是對這種預期的反應。而若美元指數持續上漲，影響的可能不只是匯市，還會波及股市，特別是新興市場。

摩根士丹利經濟學家在周二晚些時候的一份報告中表示，罷工可能會影響經濟成長並推高通膨，「但前提是罷工是長期的」，而除非罷工持續下去，否則對運輸的影響應該是有限的。

摩根大通分析師估計，罷工可能每天對美國經濟造成約 50 億美元的損失。另有分析人士警告稱，國際碼頭工人協會工會罷工導致緬因州至德州數十個港口的食品、汽車等貨物運輸受阻，此舉將為經濟造成每天數十億美元的損失。