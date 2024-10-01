4.5萬人大罷工！美東36座港口全停擺 日損上看50億美元
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-01 15:47
美國東岸和墨西哥灣所有主要港口的碼頭工人展開罷工，每天造成的經濟損失達達 38 億至 50 億美元，可能衝擊美國經濟，並在總統大選前幾週引發政治動盪。
國際碼頭工人協會 (ILA) 工會表示，當地時間 10 月 1 日星期二凌晨 12:01 關閉了從緬因州到德州的 36 座碼頭，罷工人數達 4 萬 5000 名，這是 ILA 自 1977 年以來首次東岸大罷工。
受到影響的港口合計有能力處理美國高達一半的貿易量，此次罷工將導致貨櫃和汽車運輸暫停。能源供應以及散裝貨物不受影響，軍用物資的船運和遊輪的移動也屬於例外。
從休士頓到邁阿密以及紐約 - 新澤西州每個主要貨櫃港口都將停擺，嚴重程度取決於罷工持續的時間。
ILA 要求資方在新一份 6 年合約中加薪 77％；也就是時薪每年調薪 6 美元、每小時從 39 美元逐步調漲到 69 美元，以彌補近年來受到通膨飆升的衝擊。
航運業者表示，罷工一天，供應鏈大約需要 4 到 6 天才能完全處理累積的貨運量；如果拖長到 1 週，甚至到中國十一長假結束，就會有很大程度影響，進而衝擊物流鏈與塞港情形。
經濟學家警告，每罷工 1 天的經濟損失上看 50 億美元，不過因為距離美國總統大選只剩 1 個多月，美國總統拜登表示不會介入。
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