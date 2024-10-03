〈美股早盤〉美上周初領失業金人數攀升、市場聚焦中東衝突 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-03 21:44

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美股主要指數周四 (3 日) 開低，因為美國上周初領失業金人數溫和攀升，引發投資人對就業市場健康狀況的擔憂，與此同時投資人也緊盯中東局勢，國際油價繼續走揚。

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目前全球都在等待以色列如何回應伊朗日前的導彈襲擊，全球股市有可能出現 4 周以來首次單周下跌。

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數小幅攀升，和比上月略有回落的 9 月企業裁員人數相符，續領失業金人數也保持在前一周的水準附近，整體變化不大。

道富環球金融 (State Street Global markets) 宏觀策略主管 Michael Metcalfe 表示，國際衝突已重新成為推動市場的因素，而市場最近主要受美國經濟週期的影響。他表示：「可能有再平衡的壓力，因為市場已經吃緊，我不認為這對美國股市特別有利。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 昨日指出通膨取得進展並稱就業市場「狀況良好」，不過他警告現在宣布戰勝通膨還為時過早。利率期貨交易員預估，聯準會 (Fed) 在 11 月會議上將放寬政策約 34 個基點，低於上周的 44 個基點。

Fed 官員周五 (4 日) 將看到新的就業市場數據，市場預估 9 月失業率將穩定在 4.2%、就業人數估增加 15 萬人。

Peel Hunt 首席經濟學家 Kallum Pickering 表示：「我當然對明天的就業報告感到緊張，。 如果失業率上升，我不會對市場重新轉向 2 碼 (50 個基點) 的預期感到驚訝，然後就是 Fed 可能如何反應的問題。」

能源方面，國際油價連續第三天上漲。布蘭特原油攀升至每桶近 75 美元，將實現自去年 8 月以來最長的單日漲幅，而西德州原油則突破每桶 71 美元。

投資人擔心，如果以色列襲擊伊朗的關鍵資產，伊朗將會猛烈抨擊，使雙方的衝突升級，拖進更多國家，並可能擾亂全球能源運輸。

IG Asia Pte 市場策略師 Jun Rong Yeap 表示：「問題一直是以色列的反應會有多激進，以及能源基礎設施是否會受到影響。」

其他消息方面，英國央行 (BOE / 英格蘭銀行) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 周四接受《衛報》(The Guardian) 採訪時表示，如果通膨方面的消息持續告捷，就會看到更激進的降息機會。消息傳出後，英鎊跳水跌至 3 周新低。

截至台北時間周四（3 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.04%，至每股 249.12 美元

特斯拉周四表示，由於照後鏡鏡頭影像延遲可能會影響駕駛視野、增添車禍風險，將召回美國逾 2.7 萬輛 Cybertruck，能透過軟體更新解決這個問題。這是 Cybertruck 召回規模最大的一次。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 1.06%，至每股 182.80 美元

亞馬遜周四表示，該公司計劃在今年假期購物季雇用 25 萬名運輸和倉庫工人，與去年的人數相同，預計電子商務支出將在今年最後一季超過假日整體銷售額。亞馬遜全球營運員工體驗副總裁戈登 (Sandy Gordon) 表示：「雖然需求和數量預計會增加，但我們認為 25 萬人是我們業務繼續增長和進步的正確數字。」

星巴克 (SBUX-US) 早盤股價下跌 0.78%，至每股 95.75 美元

星巴克十多年前在哥斯達黎加買下第一家咖啡農場。現在，這家咖啡巨頭又出資買下另外兩座。這家西雅圖企業周四表示在哥斯達黎加投資了另一個農場，並在瓜地馬拉投資第一個農場，希望更趨近保護咖啡供應免受氣候變遷影響的目標。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 Challenger 企業裁員人數報 7.28 萬人，前值 7.58 萬人

美國上周初領失業金人數報 22.5 萬，預期 22.2 萬，前值 21.9 萬

美國上周續領失業金人數爆 182.6 萬，預期 183.2 萬，前值 182.7 萬

美國 9 月服務業 PMI 預期 55.4，前值 55.7

美國 9 月綜合 PMI 預期 54.4，前值 54.6

美國 9 月 ISM 非製造業指數預期預期 51.7，前值 51.5

美國 8 月工廠訂單月增率預期 0.1%，前值 5%

華爾街分析：