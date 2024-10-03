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〈美股早盤〉美上周初領失業金人數攀升、市場聚焦中東衝突 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-03 21:44

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〈美股早盤〉美上周初領失業金人數攀升、市場聚焦中東衝突 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

美股主要指數周四 (3 日) 開低，因為美國上周初領失業金人數溫和攀升，引發投資人對就業市場健康狀況的擔憂，與此同時投資人也緊盯中東局勢，國際油價繼續走揚。

截稿前，道瓊工業指數跌近 240 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 0.03%，標普 500 指數跌 0.2%，費城半導體指數漲近 0.6%。


由於中東衝突升級的前景抑制風險偏好，美股開盤前主要指數期貨走軟，與此同時原油價格擴大漲幅。另外中概股在經歷上漲的大漲後，周四開盤前下滑。美國公債殖利率攀升，美元指數也跟著走揚。

目前全球都在等待以色列如何回應伊朗日前的導彈襲擊，全球股市有可能出現 4 周以來首次單周下跌。

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數小幅攀升，和比上月略有回落的 9 月企業裁員人數相符，續領失業金人數也保持在前一周的水準附近，整體變化不大。

道富環球金融 (State Street Global markets) 宏觀策略主管 Michael Metcalfe 表示，國際衝突已重新成為推動市場的因素，而市場最近主要受美國經濟週期的影響。他表示：「可能有再平衡的壓力，因為市場已經吃緊，我不認為這對美國股市特別有利。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 昨日指出通膨取得進展並稱就業市場「狀況良好」，不過他警告現在宣布戰勝通膨還為時過早。利率期貨交易員預估，聯準會 (Fed) 在 11 月會議上將放寬政策約 34 個基點，低於上周的 44 個基點。

Fed 官員周五 (4 日) 將看到新的就業市場數據，市場預估 9 月失業率將穩定在 4.2%、就業人數估增加 15 萬人。

Peel Hunt 首席經濟學家 Kallum Pickering 表示：「我當然對明天的就業報告感到緊張，。 如果失業率上升，我不會對市場重新轉向 2 碼 (50 個基點) 的預期感到驚訝，然後就是 Fed 可能如何反應的問題。」

能源方面，國際油價連續第三天上漲。布蘭特原油攀升至每桶近 75 美元，將實現自去年 8 月以來最長的單日漲幅，而西德州原油則突破每桶 71 美元。

投資人擔心，如果以色列襲擊伊朗的關鍵資產，伊朗將會猛烈抨擊，使雙方的衝突升級，拖進更多國家，並可能擾亂全球能源運輸。

IG Asia Pte 市場策略師 Jun Rong Yeap 表示：「問題一直是以色列的反應會有多激進，以及能源基礎設施是否會受到影響。」

其他消息方面，英國央行 (BOE / 英格蘭銀行) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 周四接受《衛報》(The Guardian) 採訪時表示，如果通膨方面的消息持續告捷，就會看到更激進的降息機會。消息傳出後，英鎊跳水跌至 3 周新低。

截至台北時間周四（3 日）21 時許：
焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.04%，至每股 249.12 美元

特斯拉周四表示，由於照後鏡鏡頭影像延遲可能會影響駕駛視野、增添車禍風險，將召回美國逾 2.7 萬輛 Cybertruck，能透過軟體更新解決這個問題。這是 Cybertruck 召回規模最大的一次。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 1.06%，至每股 182.80 美元

亞馬遜周四表示，該公司計劃在今年假期購物季雇用 25 萬名運輸和倉庫工人，與去年的人數相同，預計電子商務支出將在今年最後一季超過假日整體銷售額。亞馬遜全球營運員工體驗副總裁戈登 (Sandy Gordon) 表示：「雖然需求和數量預計會增加，但我們認為 25 萬人是我們業務繼續增長和進步的正確數字。」

星巴克 (SBUX-US) 早盤股價下跌 0.78%，至每股 95.75 美元

星巴克十多年前在哥斯達黎加買下第一家咖啡農場。現在，這家咖啡巨頭又出資買下另外兩座。這家西雅圖企業周四表示在哥斯達黎加投資了另一個農場，並在瓜地馬拉投資第一個農場，希望更趨近保護咖啡供應免受氣候變遷影響的目標。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國 9 月 Challenger 企業裁員人數報 7.28 萬人，前值 7.58 萬人
  • 美國上周初領失業金人數報 22.5 萬，預期 22.2 萬，前值 21.9 萬
  • 美國上周續領失業金人數爆 182.6 萬，預期 183.2 萬，前值 182.7 萬
  • 美國 9 月服務業 PMI 預期 55.4，前值 55.7
  • 美國 9 月綜合 PMI 預期 54.4，前值 54.6
  • 美國 9 月 ISM 非製造業指數預期預期 51.7，前值 51.5
  • 美國 8 月工廠訂單月增率預期 0.1%，前值 5%
華爾街分析：

渣打財富方案首席投資辦公室發表第四季展望稱，看好美國及印度股票，因受惠美國經濟軟著陸、更廣泛的盈利成長以及科技業的推動，該行給予標普 500 指數的 12 個月目標價為 6,170 點，較現價高約 8%，另印度股市亦獲青睞。

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美國經濟就業市場失業金裁員聯準會降息能源油價石油中東衝突以色列伊朗美股早盤

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S&P 5005706.23-0.06%
美元指數101.9610.28%
近月倫敦布蘭特原油76.843.98%
近月紐約輕原油73.394.69%
ICE布蘭特原油期貨%
特斯拉246.85-0.87%
亞馬遜182.45-1.25%
星巴克95.78-0.75%
英鎊/美元1.3112-1.15%

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