多家瀏覽器開發商稱微軟Edge有害競爭 籲歐盟反壟斷機構管束
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-04 01:06
根據路透周四 (3 日) 報導，3 家瀏覽器開發商和一個網路組織在給歐盟執委會的一封信中表示，微軟 (MSFT-US) 給其 Edge 網路瀏覽器帶來不公平的優勢，歐盟反壟斷監管機構應該使其嚴格遵守歐盟科技規定。
報導指出，Vivaldi、Waterfox、Wavebox 和國際非營利組織「開放網路倡導」(
Open Web Advocacy) 的這一舉動可能會推動挪威瀏覽器公司 Opera 在 7 月對歐盟執員會提起的法律訴訟。
Opera 當時指責歐盟執委會未將 Edge 納入《數位市場法案》(DMA)，該法旨在確保數位服務公平競爭和用戶選擇的監管框架，替作為企業接觸客戶主要門戶的服務制定具體規則。
上述 3 家公司和開放網路倡導組織均表態支持 Opera 的挑戰。他們在一封日期為 9 月 17 日的信中表示：「歐盟執委會重新考慮其立場至關重要。」
他們指出，Edge 被設定為所有 Windows 電腦預設瀏覽器，有關 Edge 的不公平做法居然允許在 Windows 生態系統中持續存在，儘管行動設備上使用者能自行選擇瀏覽器也無法減輕這種情況。
Edge 在 Windows 平台上無與倫比的推廣優勢是任何獨立瀏覽器都無法匹敵的。此外，Edge 是消費者在 Windows PC 上下載獨立瀏覽器的最重要入口網站。
對於上述消息，歐盟委員會和微軟均拒絕置評。根據 StatCounter 的數據，Edge 的全球市占率剛好超過 5%，而市場領導者 Google(GOOGL-US) 的 Chrome 的市占率為 66%。
Vivaldi、Waterfox、Wavebox 和 Open Web Advocacy 也聲稱，Edge 上的彈出資訊錯誤描述競爭對手瀏覽器的功能，而這些功能正是它們與微軟產品的區別所在。
歐盟委員會曾在 2 月的決定中表示不認為 Edge 是個「守門人」(gatekeeper)，而 DMA 要求微軟允許用戶輕鬆卸載任何軟體應用程式。
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