特斯拉召回逾2.7萬輛Cybertruck 因照後鏡影像有延遲問題
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-03 19:40
特斯拉周四 (3 日) 表示，由於照後鏡鏡頭影像延遲可能會影響駕駛視野、增添車禍風險，將召回美國逾 2.7 萬輛 Cybertruck，能透過軟體更新解決這個問題。這是 Cybertruck 召回規模最大的一次。
截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周四盤前股價下跌 1.27%，每股暫報 245.85 美元。
特斯拉在提交給美國國家公路交通安全管理局 (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) 的一份報告中表示此次召回涉及逾 2.7 萬輛 Cybertruck，是召回規模最大的一次。
該公司表示，受影響車輛中的 Cybertruck 系統在接到啟動命令之前可能無法完成關閉過程，導致照後鏡影像的顯示延遲，倒車後兩秒內可能不會出現影像，倒車後 6 到 8 秒內，照後鏡鏡頭可能會出現空白。
特斯拉曾在今年 4 月召回 Cybertruck 修復鬆脫的油門踏板，6 月又因擋風玻璃雨刷和外部裝飾問題又再召回一次。
這家電動車製造商於 2023 年 11 月開始交付 Cybertruck，此前由於生產問題和電池供應限制，該公司推遲了兩年。到目前為止，特斯拉尚未披露 Cybertruck 的生產或交付數量。
特斯拉執行長馬斯克推出了這款以《銀翼殺手》(Blade Runner) 為靈感的卡車，以在電動車需求放緩的情況下更新公司老化的產品線。由於特斯拉在開發上投入了大量資源，這款車型的問題受到了投資人的密切留意。
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