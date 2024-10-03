美9月企業裁員近7.3萬人 較8月有所下滑

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-03 20:50

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就業諮詢公司 Challenger, Gray & Christmas 周四 (3 日) 公布數據顯示，美國 9 月雇主裁員人數從 8 月創下的 5 個月薪高下滑，不過今年迄今裁員的速度已略高去年同期。

具體來看，美國企業 9 月裁員人數報 72,821 人，較 8 月公布的 75,891 人減少 4%，8 月份的數據是 3 月以來新高；按年來看成長 53.4%，8 月的增幅為 1%。

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儘管如此，今年截至 9 月公布的裁員人數為 609,242，比去年前 9 個月的人數高出 0.8%，今年的數據首次超車去年的裁員總數。這是自 2020 年新冠疫情爆發以來新高。

不過到目前為止其他衡量失業人數的數據還沒有跟上這一成長，例如美國勞工部 (DOL) 公布截至 9 月 21 日當周初領失業金人數降至 4 個月低點，近幾個月來領取失業金的總人數幾乎沒有變化。

Challenger 副總裁 Andrew Challenger 在一份聲明中表示：「我們現在正處於一個轉捩點，勞動市場可能會停滯或收緊。」

有跡象表明，美國就業市場正在降溫，足以讓聯準會 (Fed) 將重心從通膨轉向保護就業。由於目前通膨率已接近 2% 的目標，Fed 官員上個月降息 2 碼 (50 個基點) 並預估未來還會進一步降息，希望此舉能緩解家庭和企業的財務壓力同時讓就業市場繼續成長。

Challenger 說：「利率的下降需要幾個月的時間來影響雇主的成本，以及消費者的儲蓄帳戶。預估消費者支出將增加，這可能導致面向消費者的產業對工人的需求增加。」

報告還顯示，9 月份美國科技業宣布裁員 11,430 人，占裁員總數的大宗，儘管今年到目前為止，該產業的裁員人數比 2023 年減少了 23%。事實上，醫療、服務和金融等其他主要產業今年公布的裁員人數也比去年少。

人工智慧 (AI) 被認為是科技業近一半裁員的原因，自 AI 被追蹤為 2023 年 5 月裁員的原因以來，已有近 1.7 萬人被裁員。