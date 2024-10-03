英國央行總裁意外放鴿 英鎊跳水

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-03 20:00

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英國央行 (BOE / 英格蘭銀行) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 周四 (3 日) 接受《衛報》(The Guardian)採訪時表示，如果通膨方面的消息持續告捷，就會看到更激進的降息機會。消息傳出後，英鎊跳水跌至 3 周新低。

貝利表示，英國央行之前擔心生活成本壓力持續攀升，但目前看來並未如此，讓他感到鼓舞。如果通膨方面的消息持續告捷，那麼他會看到更加激進的降息機會。

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市場參與者增加對英國央行的降息押注。貨幣市場目前預期英國央行將在 11 月降息 1 碼 (25 個基點)，12 月繼續降息的機率提升至 70%。與此同時，市場也提高英國央行在 2025 年降息幅度的預期，預估明年底利率將達到約 3.25%。



儘管先前交易員對英國和美國的降息預期有所增加，但他們不願意增加英國銀行降息的押注，因為英國決策者強調將逐步放寬政策。市場昨預期 12 月降息的機率僅有 40%。

歐股周四早盤，英鎊兌美元持續加速下跌，當日下跌超過 1%。自 1.3434(去年 9 月 26 日創下的年度新高) 以來的看跌走勢在突破 1.3140 這一關鍵的斐波支撐位後出現了新的看空訊號，並創下 3 周以來的最低點。

截稿前，英鎊兌美元匯率為 1.31 美元。

美國 ADP 民間企業就業數據昨日顯示美國 9 月企業招募回暖，美元吸引力提升，英鎊的選擇權​​市場情緒達到 8 月中旬以來最悲觀的水準。

法國農業信貸銀行貨幣策略主管 Valentin Marinov 表示：「貝利的話可能會削弱英鎊利率的吸引力，而這一直是英鎊的主要支撐，英鎊反彈的最佳時機可能已經過去了。我們也注意到，英鎊相對於美元和歐元而言依然有些昂貴，顯得被高估了。」