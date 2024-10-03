OpenAI完成新一輪逾65億美元融資 估值超過1500億美元

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-03 01:12

‌



根據外媒周三 (2 日) 援引知情人士消息報導，OpenAI 已完成新一輪融資，募集超過 65 億美元的新資金，為有史以來規模最大私人投資之一，讓這家人工智慧 (AI) 公司的估值超過 1,500 億美元，躋身成為全球前三大新創公司行列。

知情人士透露，這筆交易是有史以來規模最大的私人投資之一，並讓 OpenAI 與馬斯克的 SpaceX、TikTok 母公司字節跳動成為全球三大新創公司。此外，這項投資的規模突顯科技業對 AI 力量的信念，以及對推動 AI 進步的極其昂貴的研究的興趣。

‌



有外媒先前報導，這輪融資由 Josh Kushner 領導的創投公司 Thrive Capital 以及其他全球投資者領投。

在這輪大規模融資之前，OpenAI 經歷動盪的一年。去年 11 月，該公司董事會解雇執行長阿特曼 (Sam Altman)，但很快又重新聘用他。在接下來的幾個月裡改組董事會、聘請數百名新員工，還有幾位關鍵高層離職，包括首席科學家蘇茨克維(Ilya Sutskever) 和技術長穆拉提(Mira Murati)。