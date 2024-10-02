OPEC+部長級會議召開在即 估不會建議調整產量政策

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-02 19:36

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路透周三 (2 日) 援引知情人士消息報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPCE+) 聯合部長級監督委員會 (JMMC) 會議將於稍晚召開，會上不太可能建議對現有政策進行任何調整，讓該組織能在 12 月開始逐步增加產量。

知情人士透露，稍晚的會議不太可能會有任何意外，頂多是重申成員國遵守協議規定生產目標目標的必要性。JMMC 由沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他主要產油國的石油部長組成，通常每兩個月召開一次會議，可以提出改變政策的建議。

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國際油價在今年 9 月自 2021 年底來首次跌破每桶 70 美元價格後開始反彈，本周迄今油價上漲約 5%，回升到每桶 75 美元的價格上方，原因是大家擔心伊朗對以色列發動迄今為止最大規模的軍事襲擊後，中東局勢升級進而影響該地區原油產量。

截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨上漲 3.07%，至每桶 75.82 美元；11 月到期的西德州原油期貨上漲 3.39%，至每桶 72.20 美元。

據了解，自 2022 年底以來達成一系列的措施，OPEC + 每日減產 586 萬桶，約占全球需求的 5.7%。不過該組織計畫在今年 12 月每日增加 12 萬桶的產量，在 2025 年前逐步解除自願減產措施，不過由於先前油價下滑，這項緩步恢復增產計畫從今年 10 月延後到 12 月。

值得注意的是，各成員國減產的情況將會在此會議和未來幾周成為焦點，特別是伊拉克和哈薩克，兩國已承諾在 9 月每日減產 12.3 萬桶，並且在隨後的幾個月內進一步減產，以彌補此前超出的產量。

上周有一位 OPEC + 知情人士透露，確認 9 月是否進行減產補償，對推動 12 月恢復增產非常重要。不過有分析師認為，成員國不遵守配合生產可能會讓沙烏地阿拉伯與其他國家從 12 月開始更快解除產量限制。