美8月JOLTS職位空缺數超預期升至804萬 創3個月新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-02 00:53

‌



美國 8 月職位空缺數意外攀升至 3 個月新高，此前已連兩個月下滑，這一走勢與其他數據顯示的勞動力需求放緩相左，不過報告還顯示 8 企業招聘率下滑，與 2013 年以來新低水準持平，符合就業市場放緩狀況。

美 8 月 JOLTS 職位空缺數超預期升至 804 萬個，創 3 個月新高。(圖：ZeroHedge)

‌



美國勞工統計局 (BLS) 周二 (10/1) 公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，由於建築業職位空數出現 2009 年以來最大增幅，以及州和地方政府部分的職位空缺數增加，8 月職位空缺數升至 804 萬個，遠超市場預期的 764 萬個，也高於修正後前值 771.1 萬個。

8 月建築業職位空數出現 2009 年以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

調查還顯示 8 月企業招聘率降至 3.3%，與 2013 年以來新低水準持平 (不包括 2020 年新冠疫情爆發期間)，其中零售業、運輸業和倉儲業的降幅為最大。與此同時，企業裁員率也維持在低點，勾勒出就業市場好壞參半的局面。

聯準會 (Fed) 密切留意的每名失業工人與職位空缺數的比例為 1.1，接近 3 年低點。

8 月每名失業工人與職位空缺數的比例為 1.1，接近 3 年低點。(圖：ZeroHedge)

另外，8 月自願離職率小幅降至 1.9%，為 2020 年 6 月以來新低，表明與幾年前相比美國民眾對自己找到新工作的能力不那麼有自信。

8 月自願離職率小幅降至 1.9%，為 2020 年 6 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

雖然 JOLTS 是 Fed 密切留意的就業市場數據，但有些經濟學家質疑 JOLTS 統計數據的可靠性，因為目前調查的回覆率很低，大約是幾年前的一半。

有些經濟學家質疑 JOLTS 統計數據的可靠性，因為目前調查的回覆率很低。(圖：ZeroHedge)