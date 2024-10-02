傳Google正在研究推理AI 奮力追趕OpenAI

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-02 20:00

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根據外媒周三 (2 日) 援引知情人士消息報導，Alphabet 旗下 Google 正在開發類似人類推理能力的人工智慧 (AI) 軟體，類似 OpenAI 的 o1，意味著這兩家公司之間的競爭又進入一個新的階段。

知情人士透露，最近幾個月 Google 的多個團隊一直在 AI 推理軟體方面取得進展，以尋求該技術的下一個重大突破。這類軟體程式更擅長解決數學和電腦程式設計等領域的多步驟問題。

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據了解，Google 與 OpenAI 一樣正試圖使用一種名為「思維鏈」(chain-of-thought prompt, CoT) 的技術來近似人類推理。在這項由 Google 首創的技術中，該軟體在回應書面提示之前會暫停幾秒鐘，同時會考慮許多相關的提示，然後總結出似乎是最佳的回應。

對於上述消息，Google 拒絕就這項努力置評。截稿前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價小跌 0.23%，每股暫報 166.61 美元。

報導指出，Google 和 OpenAI 一直在激烈爭奪 AI 領域的主導地位，尤其是自從 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT 發布以來。一些投資人擔心，這款廣受歡迎的聊天機器人最終將取代 Google 搜尋的需求。

對此，Google 已採取各種措施來重新獲得領先地位，包括將其主要研究實驗室合併為「Google DeepMind」部門，以及加強研究人員和產品團隊之間的關係。

然而在 AI 產品方面，這家搜尋引擎巨擘的行動緩慢，停下來考慮道德問題，需要滿足公眾對其品牌的信任期望，以及這個龐大組織中多個類似努力的競爭利益。

知情人數說，自從 OpenAI 於 9 月中旬推出其 01 模型 (內部稱為「草莓」) 以來，DeepMind 的一些人擔心該公司已經落後了。不過由於 Google 已經推出自己的一些產品，員工們不會再像推出 ChatGPT 後那麼擔心。

資深 AI 研究員 Oren Etzioni 說，儘管 Google 推出產品的速度較慢，但其仍然是一個強大的參與者。Etzioni 創建了一個致力於打擊政治假訊息的非營利組織 TrueMedia.org。