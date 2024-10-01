美東碼頭開始罷工 陽明：尚未見恢復正常跡象

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-01 17:14

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美國海運聯盟 (US Maritime Alliance, USMX) 與國際碼頭工人協會 (The International Longshoremen’s Association, ILA) 於過去 24 小時就勞資議題進行協商，惟合約屆期前勞資雙方仍無法達成共識，ILA 於美東時間 10 月 1 日零時起關閉美國東岸和墨西哥灣海岸所有港口，展開罷工，陽明 (2609-TW) 說明，目前尚無跡象顯示罷工何時結束、或何時恢復正常。

陽明指出，罷工期間海運碼頭、停靠港和內陸點恐受干擾，恐會出現廣泛的服務中斷，將盡最大努力維持船舶的航行和貨物流動。

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而若因裝卸、重新裝卸、使用替代港口、使用替代運輸方式、使用第三方供應商的服務，而產生任何額外費用或與停工相關的任何其他成本或費用，應由托運人 / 接收者支付。