海運Q4淡季有冬令計畫 拚運價走勢築底翻

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-10 10:45

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貨攬業者台驊 (2636-TW) 公布 8 月合併營收 26.16 億元，月減 2.08%，呈現連 2 月衰退，仍年增 91.43%，台驊表示，第四季海運市場展開冬令計劃，對運力採行主動控制，有助使近期持續下行的運價走勢持穩。

由於 8 月海運的高運價吸引小型船舶和季節性加班船運力投入市場，造成運價回落，但中國黃金周假期在即，託運人出貨意願增加，台驊 8 月承攬貨量仍較 7 月增加 16.07%。

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即將進入第四季貨櫃海運傳統淡季，台驊表示，今年需面臨美東勞資協商、聯準會降息、美國大選、地緣政治風險持續等各種外在變數。

值得留意的是，美國 ILA 於 9 月 4 日在新澤西州召開工資標準會議，並審查工會向美國海事聯盟 (USMX) 提出的主合約要求，若未能與 USMX 達成新協議，釀成罷工，對美洲線運價會形成一定支撐。

台驊目前觀察到，為了避免美東墨灣潛在的罷工風險，洛杉磯和長灘港的 IPI 貨量已開始增加。

空運方面，受惠亞洲到北美電商業務持續熱絡，加上擔憂美國東岸勞資協議風險、海運航線拉長造成運輸替代效應，使空運今年承攬運量穩健保持在高檔水位。