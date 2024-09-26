倒數4天！薪資分歧嚴重 美東碼頭罷工醞釀中 一周恐燒美經濟75億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-09-26 10:00

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在美國東岸和墨西哥灣沿岸港口，一場潛在的供應鏈危機颶風正逐步逼近。

由於薪資分歧嚴重，美國最大的海事工人工會——國際碼頭工人協會（ILA）對美國海運聯盟（USMX）發出威脅稱，若 9 月 30 日合約到期之前不能達成新的薪資協議，數萬名工會成員將罷工。從最新聲明來看，雙方的談判意圖分歧仍非常大，大罷工風險持續升級。

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分析人士警告稱，一旦罷工將影響從緬因州到德州的數十個港口，或將導致美國貨運嚴重中斷。牛津經濟研究院在最新的報告中稱，罷工可能涉及的港口工人多達 4.5 萬名，影響的港口航運量將占美國總航運量約 60%。

根據彭博引述專家預期，如果這次罷工為期一周，可能對美國經濟造成高達 75 億美元的損失。

美國交通部長皮特 · 布蒂吉格 (Pete Buttigieg) 在接受 CNBC 採訪時被問及工資增長的幅度稱：「ILA 要求在新合約中將工資提高 77%。」

目前，從 ILA 和 USMX 分別發表的聲明來看，雙方的談判意向分歧仍非常大，距離達成談判協議仍有一定的距離，罷工風險正在上升。

當地時間 9 月 23 日，雙方再次公開聲明，聲稱對方拒絕談判。

USMX 表示：「儘管 USMX 多次嘗試與 ILA 接洽並恢復談判，但我們仍無法安排會議繼續就新的主合約進行談判。」

「如果要達成協議，雙方就必須坐下來談判，目前沒有跡象表明 ILA 有興趣進行談判。我們希望談判並避免罷工，但如果 ILA 不願意回到談判桌前，時間就不多了。」該機構補充道。

ILA 則將當前的談判僵局歸咎於 USMX 拒絕向工人提供可接受的工資增幅。

各產業 & 美政府之應對

鑑於談判雙方矛盾重重，市場認為這場大罷工不可避免。同時，各大遠洋運輸公司和港口營運商已開始向客戶發出警告並制定應急計畫。

《紐約時報》報道稱，許多企業已經在為可能的罷工做準備，一些公司加快了貨物運輸，甚至將貨物轉移至西海岸港口。然而，西海岸港口的容量有限，無法完全消化東海岸港口的貨物流量，企業的應對措施只能在短期內起到緩解作用。

拜登政府的態度也可能令局面進一步惡化。根據美聯社，原本有專家猜測，拜登政府可能會引用《塔夫脫 - 哈特利法案》，將這次罷工時間限制在幾天以內。

《塔夫脫 - 哈特利法案》是美國國會 1947 年頒布的一項聯邦法律，限制了工會的活動和權力。根據該法案，如果確定港口罷工會危及國家公共衛生和安全，總統可以請求法院下令給予 80 天的冷靜期，這將有效地暫停罷工。

但據美國政府官員上週透露，拜登並不打算援引該法案來阻止港口罷工——背後原因可能是不想得罪工人選民。因此，拜登政府可能不會在大選前動用《塔夫脫 - 哈特利法案》。

影響多大？

一旦罷工將影響從緬因州到德州的數十個港口，或將導緻美國貨運嚴重中斷。牛津經濟研究院在最新的報告中稱，罷工可能涉及的港口工人多達 4.5 萬名，影響的港口航運量將占美國總航運量約 60%。

東海岸港口處理著美國 43% 的進口貨物，任何停工都可能導致全國的供應鏈延遲。零售業、食品供應鏈和汽車工業等依賴及時庫存管理的行業，預計將受到特別嚴重的打擊，可能導致貨架空置和物價上漲。

分析家稱，如果罷工真的發生，預計影響將不僅限於美國國內，還將波及全球貿易體系。全球企業可能需要重新評估他們的供應鏈策略，以應對潛在的港口關閉和運輸延遲。

關於這次港口罷工的影響產業，密西根州立大學供應鏈管理教授米勒（Jason Miller）指出：「在出口方面，受影響最大的商品是塑膠樹脂，而在進口方面，我認為受影響最大的產業是汽車產業，尤其是考慮到汽車零件是美國重要的進口產品。

「今年到目前為止，僅美國東海岸就處理了來自原始設備製造商和一級供應商的 30 多萬標準箱（TEUs）和 1.7 萬拼箱（LCL）的汽車零件和汽車，」諮詢公司 CH Robinson 數據顯示，其中 50%—60% 的零件貨運量來自歐洲和印度，其餘來自亞太地區。

米勒指出，汽車零件的供應短缺可能會讓密西根州和喬治亞州等搖擺州的汽車製造商陷入困境。

米勒還提出了另一個可能受罷工影響巨大的農產品——香蕉，對消費者來說，罷工對於美國香蕉的價格可能會造成巨大影響。

「今年到目前為止，我們已經進口了 200 多萬噸香蕉，其中 66% 到 75% 是通過東海岸和墨西哥灣沿岸的港口進入的。」

他預計，如果罷工持續數週，美國消費市場上的香蕉數量可能會相較正常時期銳減。考慮到香蕉不容易儲存、容易腐敗，罷工造成的供應不足情況可能會進一步惡化。

米勒進一步表示，這次港口罷工的實際影響將取決於潛在衝擊持續的時間。 「如果罷工事件只有 24 到 48 小時，那麼從長期來看，破壞性不會那麼大。如果罷工持續一周或更長時間，就會出現大規模的衝擊。」

牛津大學美國副經濟學家格蕾絲 ‧ 茨韋默 (Grace Zwemmer) 在報告中表示，即使是兩週的罷工也可能擾亂供應鏈直至 2025 年。

根據彭博引述專家預期，如果這次罷工為期一周，可能會對美國經濟造成高達 75 億美元的損失。