三星平板1-8月銷進逆增20% Galaxy AI 繁體中文版聖誕節前上市

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-01 15:12

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台灣三星電子今 (1) 日舉行新品發表會，展示最新 Galaxy Tab S10 系列平板電腦，台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，三星平板產品在台灣市場逆勢成長，三星未來將持續發展 AI 技術，以鞏固市場地位。

陳啓蒙說明，今年 1 至 8 月，儘管台灣整體平板市場呈現衰退趨勢，三星卻逆勢成長，銷售額較去年同期成長近 20%。在 600 美元以上的高階手機市場，整體銷售額約成長 4%，而三星優於整體，有近雙位數成長。

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在 AI 領域，陳啓蒙表示，AI 手機目前在台灣高階手機整體市場滲透率約 15%，期待透過持續與消費者溝通 AI 便利性，往 25% 邁進，Galaxy AI 繁體中文版本目標於今年聖誕節前夕上線。

在通路策略方面，電信商通路銷售台灣三星約佔 55~60%，三星自有通路方面，線上三星商城約佔 5%、智慧館等門市約佔 12%，陳啟蒙表示，期待在 2027 年於自有通路佔比可達 25~30%，並把三星智慧館擴點至 120 家。