加薪與自動化談不攏！美東碼口工人展開罷工 專家：斷鏈恐使通膨復燃

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-01 14:31

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美國東海岸港口工人在當地時間周二 (1 日) 午夜 12 點 01 分正式展開罷工，關閉了從緬因州到德州的所有港口。這次罷工共影響 36 個港口，這是美國國際碼頭工人協會(ILA) 自 1977 年來首次罷工。

《美聯社》報導，從緬因州到德州港口的碼頭工人周二早上開始罷工抗議工資和自動化。如果罷工持續數周以上，恐令美國通膨復燃，並造成貨物短缺。

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ILA 在一份聲明中說，「在企業堅決要用自動化取代辛勤工作者的世界裡，ILA 正在為尊重、讚賞與公平而奮鬥」，並稱「機器人不會納稅，也不會在社區花錢」。代表港口的美國海事聯盟 (USMX) 周一 (9 月 30 日) 晚上表示，雙方已取消先前的工資提議。

維吉尼亞港周一花了很多時間為停工做準備，並在周二在官網表示罷工已經開始。「由於美國海事聯盟與國際碼頭工人協會之間的主合約到期，維吉尼亞港以及美國東部和墨西哥灣沿岸的其他港口出現停工。」

ILA 在跟 USMX 的談判中提出在六年合約期間加薪 77%，但在周一晚間 USMX 稱已將加薪幅度提高至 50%，並承諾保留舊合約中對自動化的限制。不過，ILA 希望完全禁止自動化，但 USMX 表示，已將雇主提撥的退休金增加了兩倍，並加強醫療保險。

供應鏈專家表示，消費者不會立即看到罷工的影響，因為大多數零售商都備貨充足，提前發貨節日禮品，但若這種情況持續超過數週，停工將嚴重擾亂國家的供應鏈，恐導致漲價以及貨物到達家庭和企業時間的延誤。

供應鏈管理和物流公司 Pro3PL 創辦人 Jay Dhokia 說：「若罷工持續下去，將導致整個供應鏈出現巨大延誤，連鎖反應無疑將持續到明年，並​​導致整個產業的混亂。」

摩根大通分析師則預估，罷工將使美國經濟每天損失約 50 億美元，因為包括紐約、巴爾的摩和休斯頓在內碼頭的食品、零售商品和其他產品的運輸將中斷。

航運諮詢公司 Sea-Intelligence 分析師則估計清理一天罷工造成的貨物積壓恐需要四到六天。馬士基亦示警指出，停工一周恐需要長達六周的恢復時間。