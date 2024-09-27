Q3交付樂觀、Robotaxi活動日在即 特斯拉股價仍未守住260美元 4日來首見跌

鉅亨網編譯許家華 2024-09-27 12:26

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儘管市場樂觀期待其第三季交付量以及兩周後的機器人計程車 (Robotaxi) 活動日，但特斯拉 (TSLA-US) 周四 (26 日) 仍未守住漲幅，4 天內首次下跌。

特斯拉周四下跌 1.09%，收每股 254.22 美元。該股周四開盤曾觸及 260.68 美元，自 7 月中以來首次突破 260 美元，但隨後回落。標普 500 指數和道指同日分別上漲 0.4% 和 0.6%。

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特斯拉近期股價強勁上漲，過去一個月漲逾 20%。其中一大主因是美聯準會 (Fed) 在 9 月 18 日宣布降息，這使得汽車貸款利率降低，進而提升了消費者的購買能力。根據 FactSet 的數據，市場預期特斯拉在第三季度將交付約 46 萬輛汽車，年增約 6%。然而，特斯拉在 2024 年上半年交付的 83.1 萬輛汽車較去年同期下降約 7%。

華爾街大多樂觀看待特斯拉，理由是中國季度交付量創歷史新高。德意志銀行分析師 Edison Yu 表示，預計交付量至少能達到市場共識。他對特斯拉的評級為「買入」，目標價為 295 美元。

特斯拉的股價也因即將於 10 月 10 日舉行的自駕出租車活動而上漲。沃爾夫研究公司 (Wolfe Research) 分析師 Emmanuel Rosner 周四報告指出，儘管自駕出租車服務是一個巨大的機會，但特斯拉仍需證明其在完全自動駕駛技術上的進展。雖然很難證明，但這次活動可能成為一個起點，然而，面對市場的高期待，未來的走勢仍存在不確定性。Rosner 給予特斯拉股票「續抱」評級，但未設目標價。

William Blair 分析師 Jed Dorsheimer 認為，雖然 10 月 10 日的 Robotaxis 活動可能會讓投資者更了解自動駕駛計程車服務的進展或推出時間，但特斯拉股票通常會在公司發生重大事件時上漲，然後遭到拋售。

Dorsheimer 察覺出特斯拉股價走勢有此傾向，但他並非看空特斯拉，他將該股評為「買進」，意味他預計該股能跑贏大盤，但他沒有設定目標價。