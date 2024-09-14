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疑似「特斯拉Robotaxi諜照」瘋傳！馬斯克竟採用光達？10月10日見真章

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-14 08:20

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（圖：REUTERS/TPG）

隨著谷歌 (GOOGL-US) 和優步 (UBER-US) 積極擴展無人駕駛計程車業務，特斯拉也即將在此領域出擊。

Robotaxi 概念車(圖片來源：Walter Isaacson/Elon Musk bio)
Robotaxi 概念車 (圖片來源：Walter Isaacson/Elon Musk bio)

據悉，特斯拉計劃於加州華納兄弟影業的片場揭開其無人駕駛計程車「Cybercab」的面紗。雖然公司尚未正式確認，但已表示發佈會暫定於 10 月 10 日舉行。馬斯克本周也提到，這一天將是特斯拉 (TSLA-US) 自發布 Model 3 以來最重要的一天。

據片場工作人員透露，特斯拉團隊正在為發佈會進行場地勘查，並繪製地圖。Reddit 論壇上流傳的照片顯示，特斯拉車隊中出現了一輛形狀獨特、層層伪裝的小型車輛，這被認為是即將亮相的 Cybercab。

Screenshot: u/boopitysmopp, via @MatthewDR
Screenshot: u/boopitysmopp, via @MatthewDR

據《Electrek》報導，這張照片最初是由 u/boopitysmopp 發佈到 Reddit 上的，據說他是華納兄弟的一名員工（該帖發文已被刪除，Reddit 用戶也刪除了他們的個人資料，因此僱傭聲明可能會被刪除）（尚未立即核實）在照片中，可以看到另一輛特斯拉汽車跟在後面。

一般而言，車廠在新車發布前會對車輛進行伪裝，例如貼上斑馬線條紋，但特斯拉似乎更喜歡採取一些特殊的手法。

照片顯示，這是一輛兩門兩座的車輛，車身被明亮的黃色膠帶覆蓋，並貼上幾塊假車身面板，尾部則有一個盒狀突起以掩蓋車身曲線。爆料者透露，這輛車使用了 Cybertruck 同款的長條尾燈。

特斯拉的粉絲們迅速注意到，這輛車與 Walter Isaacson 所著《埃隆 · 馬斯克傳》中提到的 Robotaxi 概念圖相似——車身設計適合兩名成年人，後部有充足的儲物空間，且後輪尺寸明顯大於前輪。

早期特斯拉Robotaxi原型車 (圖片來源：)
早期特斯拉 Robotaxi 原型車 (圖片來源：Walter Isaacson)

由於照片是遠拍，爆料者未能清楚看到駕駛座是否有方向盤，但提高照片曝光度後可見，駕駛座上確實有一個方向盤，附近還有一個類似方向柱的裝置。

引起網友關注的是車頂中央的凸起。如果這不是刻意的伪裝道具，則可能是「光學雷達凸起」（也可能什麼都不是）。儘管這種設計在業界並不罕見，但對於特斯拉而言卻是大事。多年來，特斯拉一直強調光學雷達 (簡稱光達) 並非自動駕駛的必需品，僅僅是提高成本的過度配置

拉近看可見車頂突起物，疑似光學雷達
拉近看可見黃色膠帶覆蓋下的車頂有突起物，疑似光學雷達

在最近的財報電話會議中，馬斯克表示 Robotaxi 的推出將推遲至 10 月 10 日，因為他要求對車輛進行重要更改，並將展示一系列其他新技術。馬斯克確認，Robotaxi 將在德克薩斯州的超級工廠生產，並將採用全新的「無箱」製造策略——單獨處理汽車的不同部分，僅在最後階段將各個組件裝配在一起。這一新流程預計能將生產成本降低一半，並減少 40% 的工廠佔地面積。

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