汽車市場迎來降息利多 特斯拉應聲大漲7%

鉅亨網編譯許家華 2024-09-20 12:08

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特斯拉 (TSLA-US) 周四 (19 日) 股價大漲 7% 以上，一切是因美聯準會 (Fed) 大幅降息的緣故。

特斯拉周四上漲 7.36%，收每股 243.92 美元，而標普 500 指數和道指同日分別上漲 1.7% 和 1.3%。這樣大幅度的漲幅，部分原因是聯準會決定將基準短期利率下調 0.5 個百分點，即 50 個基點，雖然在市場預期之內，但比同樣在預期內的 25 個基點的降息更為激進。

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Future Fund Active ETF 聯合創始人兼特斯拉股東 Gary Black 表示，降息將對長期持有高本益比的增長型股票，尤其是特斯拉，產生更大的正面影響。

通用汽車和福特汽車的股價周四大部分時間都上漲，但漲幅回落，收盤分別下跌 0.1% 和 0.6%。 Stellantis 股價上漲 1.4%。

對於特斯拉來說，降息的影響更為明顯。由於特斯拉的商業模式依賴於高額的資本支出和長期的投資回報，降息能夠顯著改善其資金流動性和未來的盈利預期。特斯拉的股價波動性通常在 Fed 的決策後更為劇烈，因為投資者對利率變動的敏感度較高。

此外，降息還促進了消費者的購買信心，市場專家預測，隨著供應鏈的恢復和利率的降低，汽車市場將朝著更可預測的方向發展，鼓勵更多消費者進入市場購車。這一趨勢對於面臨銷售挑戰的特斯拉尤為重要，因為其在 2024 年上半年售出約 83.1 萬輛車，較去年同期下降了約 7%。