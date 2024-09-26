特斯拉中國銷量回升 第三季交車成績可期

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-26 00:30

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根據外媒周三 (25 日) 報導，特斯拉在中國第三季銷量有望創下「有史以來最好的一季」，因為有跡象表明其關鍵市場中國的銷量開始回升，目前至少有四名分析師上修該季整體銷售預測。此外，強勁的第三季銷售數據也能緩解投資人在自動駕駛計程車(Robotaxi)10 月正式亮相前的擔憂。

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巴克萊分析師 Dan Levy 表示：「對特斯拉來說，中國市場的強勢來得正是時候，有助抵銷美國和歐洲市場持續疲軟的影響。」該分析師預估，在截至 9 月的過去 3 個月，特斯拉交車量將達到 47 萬輛左右，高於先前預測的 46.2 萬輛。

在整個電動車產業放緩以及價格具有競爭力的競爭對手出現之際，下周公布的健康交車數據將大大有助於緩解投資人對需求減弱的擔憂。

儘管特斯拉投資人主要留意的是 10 月 10 日舉行的所謂的「自動駕駛計程車特別活動」(Robotaxi Event)，屆時這家電動車製造商將推出備受期待的自動駕駛技術，但對其核心業務的疑慮仍會給股價帶來壓力。

Levy 指出，在自動駕駛計程車特別活動到來之前，特斯拉股價可能進一步走強，這提醒投資人至少目前對基本面的擔憂已經消散。

今年大部分時間裡，特斯拉的股價波動劇烈，迄今僅漲 2%，基本上沒有趕上同期推動標普 500 指數上漲逾 20% 的強勁反彈。但自 8 月初以來，隨著投資人對美國經濟和聯準會 (Fed) 開始降息的計畫信心增強，美股出現了大幅回升，漲幅約為 33%。

據了解，馬斯克經常指出，高昂的借貸成本可能會抑制對汽車等大型商品的需求，這是導致銷售疲軟的主要原因。因此 Fed 啟動寬鬆周期，再加上中國大力推動經濟復甦的消息，對特斯拉來說是一個潛在的獲利之道。

Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 說：「特斯拉在中國第三季的銷售成績可能是有史以來最好的一季，儘管在歐洲的銷售疲軟、Cybertruck 的交付支撐美國需求。」Potter 預計，特斯拉第三季交付量將在 45.9 萬輛電動車左右。

另外，加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 的 Tom Narayan 預估銷量將在 46 萬輛左右，高於此前的 44.5 萬輛，而 Baird 的 Ben Kallo 預料將達到 48 萬輛、瑞銀 (UBS) 分析師 Joseph Spak 認為這一數字將在 47 萬左右。

根據外媒彙編數據，華爾街平均預估特斯拉在第三季交付 46.2 萬輛電動車。儘管如此，大多分析師指出，投資人一旦消化電動車的銷售數據，就會開始把重點放在自動駕駛計程車特別活動上。