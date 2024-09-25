中國端牛肉 特斯拉股價飄香 Q3中國銷量可望創20萬輛紀錄
鉅亨網編譯許家華 2024-09-25 12:24
得益於中國振興經濟舉措，特斯拉今年股價在周一轉漲後，周二 (24 日) 股價再次上漲。
特斯拉 (TSLA-US) 周二股價上漲 1.7%，收在 254.27 美元，而標普 500 指數和道指同日分別上漲約 0.3% 和 0.2%。
中國市場推升特斯拉股價的兩大方法是：
銷量增長：特斯拉在中國的銷售表現強勁，近期銷售數據顯示該公司在中國的汽車銷量持續上升，這提升了市場對特斯拉的信心。特斯拉在過去一週售出了約 12500 輛汽車，令本季迄今銷售總量提升至近 16 萬輛，若計入餘下幾周，第三季總銷量上看 20 萬輛。
這將創下最高銷售紀錄，目前特斯拉在中國單季最高銷量約 17 萬輛，是去年第四季。
經濟刺激政策：追蹤和發布每週銷售數據的花旗分析師 Jeff Chung 報告也指出，特斯拉約有三分之一的銷量來自中國，低利率有利特斯拉推動銷售，因此中國政府刺激措施出台後，特斯拉股價就應聲上漲。
中國政府的經濟刺激計畫，包括降低關鍵利率，不僅促進消費者的購買力，也提升市場對與中國市場相關的公司的信心，除了特斯拉，Caterpillar (CAT-US) 周二股價也大漲近 4%，因為該公司約 20% 的銷售額來自亞太地區，其中大部分收入來自中國。
就特斯拉股票而言，在周一上漲 5% 後，周二再收高 1.7% 至每股 254.27 美元，今年迄今上漲約 2.3%。
銷量下降的表現打壓了投資人情緒，今年上半年特斯拉電動車銷售約 83.1 萬輛，年減約 7%。儘管如此，該股還是在 4 月觸及 52 週低點 (每股 138.80 美元) 後，迄今驚人上漲約 80%。
華爾街預計，特斯拉第三季全球交付約 46 萬輛汽車，年增約 5%。投資者對特斯拉銷售成長的信心，是該股近期飆升的重要原因。
降息並未挫傷特斯拉。自美聯準會 (Fed) 上周將基準利率下調 0.5 個百分點以來，特斯拉股價已上漲近 12%。
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