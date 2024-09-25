中國端牛肉 特斯拉股價飄香 Q3中國銷量可望創20萬輛紀錄

鉅亨網編譯許家華 2024-09-25 12:24

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得益於中國振興經濟舉措，特斯拉今年股價在周一轉漲後，周二 (24 日) 股價再次上漲。

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中國市場推升特斯拉股價的兩大方法是：

銷量增長：特斯拉在中國的銷售表現強勁，近期銷售數據顯示該公司在中國的汽車銷量持續上升，這提升了市場對特斯拉的信心。特斯拉在過去一週售出了約 12500 輛汽車，令本季迄今銷售總量提升至近 16 萬輛，若計入餘下幾周，第三季總銷量上看 20 萬輛。

這將創下最高銷售紀錄，目前特斯拉在中國單季最高銷量約 17 萬輛，是去年第四季。

經濟刺激政策：追蹤和發布每週銷售數據的花旗分析師 Jeff Chung 報告也指出，特斯拉約有三分之一的銷量來自中國，低利率有利特斯拉推動銷售，因此中國政府刺激措施出台後，特斯拉股價就應聲上漲。

就特斯拉股票而言，在周一上漲 5% 後，周二再收高 1.7% 至每股 254.27 美元，今年迄今上漲約 2.3%。

銷量下降的表現打壓了投資人情緒，今年上半年特斯拉電動車銷售約 83.1 萬輛，年減約 7%。儘管如此，該股還是在 4 月觸及 52 週低點 (每股 138.80 美元) 後，迄今驚人上漲約 80%。

華爾街預計，特斯拉第三季全球交付約 46 萬輛汽車，年增約 5%。投資者對特斯拉銷售成長的信心，是該股近期飆升的重要原因。