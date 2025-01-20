〈台股盤後〉封關倒數觀望量縮 「黃」袍加身股唱跳收漲118點

台股封關倒數第三天，在黃仁勳旋風來台帶動下，儘管台積電以平盤價作收，但 AI、BBU、設備股均有表現，終場收 23266.82 點，上漲 118.74 點，漲幅 0.51%，持續站穩所有均線之上，但成交量未能放大，量縮至 2716.82 億元。