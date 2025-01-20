〈台股盤後〉封關倒數觀望量縮 「黃」袍加身股唱跳收漲118點
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-20 14:04
台股封關倒數第三天，在黃仁勳旋風來台帶動下，儘管台積電以平盤價作收，但 AI、BBU、設備股均有表現，終場收 23266.82 點，上漲 118.74 點，漲幅 0.51%，持續站穩所有均線之上，但成交量未能放大，量縮至 2716.82 億元。
電子權值股中，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 雖以平盤價收 1120 元，但聯發科 (2454-TW) 上漲 15 元，漲逾 1%，收 1445 元；鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%、廣達 (2382-TW) 漲逾 2%、緯創漲逾 7%、日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 均漲逾 3%。
AI 類股在黃仁勳加持下又成話題，BBU 族群走強，新盛力 (4931-TW)、興能高 (6558-TW) 均飆漲停、順達 (3211-TW) 漲近 4%；機器人族群部分，和椿 (6215-TW) 亮紅燈、亞光 (3019-TW) 漲近 5%。
台積電傳再蓋 CoWos 新廠，設備類股走強，德律 (3030-TW) 漲逾 5%、亞翔 (6139-TW) 漲逾 4%、昇貿 (3305-TW)、洋基工程 (6691-TW) 均漲逾 3%，聯策漲逾 2%。
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