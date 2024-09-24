AI大模型驅動下 小鵬等中國新能源車廠正在雲端加速智能創新

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-24 14:54

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近年各行告業雲端運算使用量成長放緩，但隨著電動車加速發展，汽車產業貢獻了新增量，在今年 AI 大模型驅動下，端到端成為最受業界關注的自駕解決方案，它同樣遵循 Scaling Law 的規則，又帶來「用雲量」的大幅成長。

《鈦媒體》報導，過去的自動駕駛依賴人類演算法設定規則，儘管編寫了大量代碼，仍難以應對所有駕駛場景，但現在汽車行業採用端到端大模型技術，通過學習海量的人類駕駛視覺數據，AI 模型已超越大多數司機的駕駛能力。

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在 2024 年雲棲大會的主論壇上，小鵬 (09868-HK) 董事長兼執行長何小鵬也提到，未來汽車將有幾個很大的變化，一是生產能力，二是銷售方式。軟體和硬體的規模經濟加上生態，一旦合併到一起，中國汽車有機會換一個賽道，出現全球性汽車公司，但會比較少，下一階段是看誰能夠每年生產和銷售 100 萬輛全 AI 汽車。

目前，汽車產業和雲端計算產業行至同一個交叉路口，他們都真正想要贏得通向未來的門票，而一個頗為值得思考的「巧合」是，從阿里雲內部層面，去年該公司確定了「AI 驅動、公共雲優先」的戰略，從客戶層面，今年相當比例的新增用雲需求，都來自 AI 和公共雲，或者說是二者合二為一的需求，這在汽車行業體現得尤為明顯。

車廠此前對於公共雲存在一種慣性避讓，特別是一些有歷史 IT 包袱的車廠，如今產業現實證明，只要有足夠大的推力，車廠擁抱公共雲並沒有根本阻礙。

根據 IDC 最新發佈的《中國汽車雲市場（2023 下半年）跟蹤》報告，汽車業去年下半年已在控制公有雲支出的增長，並著手建設私有雲，但是在 2023 下半年，加速而來的智慧化致使私有雲難以滿足客戶需求，汽車行業不得不增加在公有雲端的支出。

公共雲第一個顯而易見的優勢就是快，若車廠自建數據中心，從踩點選址、採購硬體、建設機房到安裝部署、調試運營，快的話也需要一年時間，車廠可能就此錯過一整個機遇期，在智慧化的路上連別人的車燈都看不到，但快並非公共雲唯一的優點，除迅速提供底層算力外，雲端公司更希望成為車廠共同創新的夥伴。

以大數據平台為例，車廠的大數據團隊一般在數十人規模，他們的能力上限決定車廠的大數據能力上限，但在公共雲上，阿里雲有上千名和世界一流技術接軌的人才，這些人才還在持續反覆運算，獲得新技術後，車廠一周工作可在 3 小時內完成，車廠可獲得比以往技術站更大的多樣性和先進性。

報導還指出，今年可能是汽車產業對於雲端計算重新認知的分水嶺。此前，大多數廠商還將雲當做「營運性」支出，因此在降本增效的大背景下，首先想到控制雲開支。阿里雲智慧集團副總裁、汽車能源行業總經理李強指出，阿里雲經常就成本與車廠採購部門溝通，年初就要制定降本計畫，車廠對所有供應商成本要求都非常嚴格。

而在下半年，尤其是 2024 年，整個汽車業意識到雲成為一種重要的生產性支出，卷價格、卷產品，最終都是捲算力、演算法、數據，掌握更多關鍵要素並跟自身業務融合得深、融合得廣的企業，可以在研發速度、生產速度、銷售效率、服務體驗、生態建設上全面領先。