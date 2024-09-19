Fed聲明5大重點一次看 富達看好科技股 建議投資組合「股息+債券」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-19 12:38

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聯準會考量通膨風險減弱、就業風險升溫，決議降息 2 碼將利率目標調至 4.75-5.00%，並強調未來寬鬆政策速度與幅度均更審慎，富達維持今年軟著陸最可能之觀點不變，在投資策略上，建議以全球優質股息策略，搭配全球優質債券做為核心，看好科技股長期展望。

聯準會表示考量通膨上行風險減弱，勞動市場下行風險上升，決議降息 2 碼將聯邦基金利率目標調降至 4.75-5.00%，此為自 2023 年 7 月以來，在政策利率連續 8 次維持在 5.25-5.5% 後，首度降息，結束自 1980 年代以來最激進的升息循環。

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聯準會會後聲明 5 大重點整理如下：

1. 通膨取得進展風險減弱：本次會後聲明新增「對通膨率可持續地朝向 2% 已有更大信心」，且「委員堅決致力於支持充分就業並讓通膨率回歸 2% 的目標」；對於 PCE 通膨年增率預估中位數方面，今年由 2.6% 下調至 2.3%； 2025 年由 2.3% 下調至 2.1%；長期水準維持在 2% 不變。核心 PCE 通膨年增率預估中位數，今年由 2.8% 下調至 2.6%；明年由 2.3% 下調至 2.2%。

2. 就業市場下行風險升溫：本次會後聲明將「就業成長溫和增加」調整為「就業成長放緩」，顯示勞動市場降溫風險提升。失業率預估中位數方面，今年由 4% 上調至 4.4%；明年由 4.2% 上 調至 4.4%；長期水準維持 4.2%。

3. 下修今年經濟成長預估：經濟預估摘要 (SEP) 方面，經濟成長率預估中位數，今年由 2.1% 下調至 2%；明年維持在 2%；長期水準持平在 1.8% 不變。

4. 年底尚有 2 碼降息空間：利率點陣圖顯示年底前仍有 2 碼降息空間，亦即 11 月、12 月兩次會議上，有可能各降息 1 碼；2025 年降息 4 碼，2026 年降 2 碼，長期利率水準自 2.8% 調升至 2.9%，且中性利率可能比疫情前高很多。

5. 未來政策取決數據動向：主席鮑威爾表示別以為本次降息 2 碼是未來降息的新步調，未來貨幣政策仍取決於經濟數據走勢。此外，他表示聯準會並未考慮停止縮減資產負債表，在銀行準備金保持穩定的情況下，可以同時縮表並降息。

富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，這是一場對於降息 1 碼還是 2 碼之激烈討論會議，最終聯準會考量通膨持續下滑，且就業市場於近幾個月降溫，做出降息 2 碼之決定；惟聯準會之利率點陣圖與鮑威爾會後記者會均強調未來寬鬆政策速度與幅度均更佳審慎。

整體而言，雖然聯準會以降息 2 碼作為起手式，但談話偏鷹，不過可以肯定的是聯準會開啟降息之門，市場明白一旦就業市場更為轉弱，聯準會將出現更多更快降息。富達維持今年軟著陸仍是最有可能之觀點不變。