降息迫近！債券與公用事業最受惠 美銀美林經理人調查顯示：資金正流向價值股
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-18 15:19
等待聯準會宣布利率決策，美國通膨略有回升、零售銷售意外強勁，牽動市場對降息幅度預期變化，綜合彭博資訊等外電新聞援引 9 月份美銀美林經理人調查報告顯示，79% 經理人預期聯準會降息將支持經濟軟著陸，資金轉入最受惠降息的利率敏感型資產如債券與公用事業，現金配置降至 4.2%。其中對公用事業配置升至 2008 年來最高。
約 6 成經理人認為目前貨幣政策過於緊縮，看好聯準會降息將使經濟實現軟著陸，儘管如此，仍有淨 42% 經理人預期經濟將轉弱，呈現不安型的看多情緒。隨著降息臨近，資金轉入最受惠降息的利率敏感型如債券與公用事業等，轉出成長型資產，對公用事業配置升至 2008 年來最高，對民生消費配置創近一年最高，對銀行股的配置也創下自 2023/2 來最高，反觀對科技股的加碼創 2023/4 來最低，對能源與商品配置則是分別處於 2020/12 來與 2017/6 來最低。整體對股票偏好維持與八月份相同的淨 11% 加碼。
經理人預期價值股表現將優於成長股，看好度創近十個月最高，並持續偏好高品質股票。此外，約九成經理人預期殖利率曲線將轉陡，比例創紀錄來最高。
另方面，做多科技七雄與放空中國股票仍處最擁擠交易前兩名，做多黃金則升上本次調查的第三名。此外，美國經濟衰退、地緣政治風險與通膨加速仍是經理人最擔憂的三大尾端風險。
迎接聯準會降息的投資策略，富蘭克林證券投顧表示，參考歷史經驗，聯準會首次降息後三個月美股及美債漲勢可期，其中美國經濟衰退與否將牽動股債走勢分化。基本情境預期本次將是經濟擴張下的降息，有利股債市多頭延續，但需持續關注景氣走向及 11/5 美國選舉發展，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配加碼日元的全球債券基金，股市採取分批加碼策略，首選美國科技成長股、公用事業及印度股市。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克看好，聯準會漸進式降息下債券與利率敏感型資產將最受惠，不過隨著殖利率已顯著下滑，採取減碼存續期策略，以分享合理的收益水準並防範殖利率回彈的風險，此外股市廣度已有改善且企業獲利仍穩健，掌握市場震盪與評價面修正時進場布局的機會。
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