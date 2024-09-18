降息迫近！債券與公用事業最受惠 美銀美林經理人調查顯示：資金正流向價值股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-18 15:19

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等待聯準會宣布利率決策，美國通膨略有回升、零售銷售意外強勁，牽動市場對降息幅度預期變化，綜合彭博資訊等外電新聞援引 9 月份美銀美林經理人調查報告顯示，79% 經理人預期聯準會降息將支持經濟軟著陸，資金轉入最受惠降息的利率敏感型資產如債券與公用事業，現金配置降至 4.2%。其中對公用事業配置升至 2008 年來最高。

約 6 成經理人認為目前貨幣政策過於緊縮，看好聯準會降息將使經濟實現軟著陸，儘管如此，仍有淨 42% 經理人預期經濟將轉弱，呈現不安型的看多情緒。隨著降息臨近，資金轉入最受惠降息的利率敏感型如債券與公用事業等，轉出成長型資產，對公用事業配置升至 2008 年來最高，對民生消費配置創近一年最高，對銀行股的配置也創下自 2023/2 來最高，反觀對科技股的加碼創 2023/4 來最低，對能源與商品配置則是分別處於 2020/12 來與 2017/6 來最低。整體對股票偏好維持與八月份相同的淨 11% 加碼。

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經理人預期價值股表現將優於成長股，看好度創近十個月最高，並持續偏好高品質股票。此外，約九成經理人預期殖利率曲線將轉陡，比例創紀錄來最高。