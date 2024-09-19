施羅德提3大展望 掌握降息好時機 逢低布局這些資產

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-19 19:38

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美國時間 (18) 日聯準會大幅降息 2 碼，施羅德投信認為 Fed 今年底前應還有再降息 2 碼的空間，可望在 11 月和 12 月的會議各降息 1 碼，估 2025 年還會再降息 4 碼 100 個基點。施羅德建議逢低布局美國優質大型龍頭股和全球創新科技趨勢股，並可留意價值被低估但受惠選舉政策和內需成長的美國中小型股票。此外，看好黃金持續作為通膨和地緣衝突的避險工具。

施羅德投資預估美國經濟持續成長，並提出以下三大投資展望：

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逢低佈局股票機會

著眼美國經濟具有較強的韌性且消費者信心持續強勁，經濟環境仍然良好且 Q1 和 Q2 的企業獲利成長均優於預期，施羅德對美國股票持正向看法，持續看好美國股票可望領先全球市場。

如果川普勝選可能減稅和擴大貿易保護，有利能源、金融和美國企業。賀錦麗已順利獲得民主黨提名並積極爭取搖擺州支持，未來若勝選可能提高稅率較不利於科技股，但將有利於氣候變化和能源轉型以及基礎建設。

施羅德投資預估美國成長加速，調高今年 GDP 預期，預估企業獲利改善今年 EPS 將成長 11%。建議逢低布局美國優質大型龍頭股和全球創新科技趨勢股，並可留意價值被低估但受惠選舉政策和內需成長的美國中小型股票。此外，黃金受惠實體需求和利率下降等利多，也可作為通膨和地緣衝突的避險工具。

分散於多元債券、息收更重於價差

短線來看，債券市場已反映未來降息空間，因此美國聯準會公布最新點陣圖後，美債殖利率反而上彈；展望未來，跟隨歐洲及英國的腳步，美國聯準會亦正式開啟降息循環，過去兩年快速升息的債券利空環境已解除，投資團隊對於債券後市依然抱持樂觀態度，但由於債券價格已反映多數利多，怎麼進場尤其重要，建議透過全球布局、並靈活調整存續期間的多元債券，掌握未來潛在上漲機會。

聚焦核心多元資產