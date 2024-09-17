央行鷹浪vs.聯準會降息 Q3理監事會的可能劇本？

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-17 10:50

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美國 FOMC 利率決策會議本周四將有結果，市場預期聯準會可能降息 1 碼，甚至不排除是 2 碼，緊接著周四下午我國中央銀行也將召開第三季理監事會議，是否維持偏鷹態度，或是轉鴿，也受到關注；目前金融圈多半認為，央行應該會維持利率不動，但搭配其他貨幣政策工具，尤其今年以來國內房市交易有過熱情形，不排除對房市管控再加以著墨。

央行在第二季的理監事會議中，並未再度升息，但調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點，等於有再收緊資金效果，同時，調整選擇性信用管制，將自然人特定地區第 2 戶購屋貸款最高成數上限，由原本的 7 成降為 6 成。

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儘管 9 月聯準會降息在即，但過往央行總裁楊金龍就曾說，美國利率決策和台灣情況不同，不是一定要跟著美國。

而從第二季理監事聯席會會議事錄摘要來看，多位理事認為，通膨持續很久、房租漲，因而有「升息」的討論，甚至有理事罕見表態贊成升息，顯示央行內部的鷹派聲浪並不弱。

另一方面，今年以來國內各地區房價大漲，民眾瘋搶房的各種討論聲浪不斷，雖日前楊金龍在第二季理監事會議中表態，房價不是中央銀行法的經營目標，但顯然有感壓力，罕見在 8 月下旬主動對外證實，不動產貸款集中度已逼近歷史高點，並找來 34 家銀行喝咖啡，「請其自主管理不動產貸款總量」。