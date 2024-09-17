震災後 花蓮自閉症協會伴手禮紙盒接單中斷 急需社會援手捐助

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-17 08:40

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403 花蓮大地震後，花蓮不少行業陷入營運瓶頸，鉅亨網 2024 年「溫暖送愛心專案」活動也特別選擇花東的弱勢團體做為捐贈機構，其中，社團法人花蓮縣自閉症協會及附設福星工坊理事長沈聰明表示，地震後主要的伴手禮禮盒代工斷炊，目前經費來源主要來自縣政府和衛服部的專案，以及民眾的些許小額捐款，期許社會大眾能更注意到花蓮有一群弱勢身心障礙族群急需社會的協助。

花蓮縣自閉症協會及附設福星工坊設立宗旨是，「用愛陪伴 永不放棄」，並實現身心障礙者的公平生活理念，為了幫助其建立生活能力，主要收入來源為紙盒代工、編織布墊等。

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不過，沈聰明不諱言，地震過後，來自花蓮在地的伴手禮紙盒代工需求嚴重受衝擊，過往最多的時候一個月可完成幾千個，而目前幾乎全面中斷，學員幾乎無法領到代工獎勵金收入。

除了組織營運的資金需求，沈聰明也提到，自閉症協會目前急需物資有電腦、資訊工具、以及運動器材、課桌椅等汰舊換新。

花蓮縣自閉症協會及附設福星工坊屬於社區日間作業設施，學員最高可達 20 位，現有學員平均年齡約 25 歲，提供自律生活、性別平等、消防地震災害演習觀念教育，並提供烹飪、體適能、音樂和韻律等生活和社區活動，讓學員也能在此擁有社交平台，並學習到謀生技巧。

由於成年的身心障礙者在高中職畢業後，大多難以進入職場，甚至隨著年齡增長，年長家屬也無力照顧，演變成弱勢家庭，沈聰明說，希望以教育訓練，讓教保員協助自閉症和心智障礙者發展出獨立人格，進而擁有生活技能和社會化能力。

沈聰明說，身心障礙族群需要的是多了解、多認同，期許大眾關注到社會的小角落裡有這一群孩子，並以平常的眼光來看待他們，發揮人溺己溺的精神。

鉅亨網每年 10 月聯合各大企業推出「溫暖送愛心專案」活動，至 2024 年已邁入第 19 個年頭，今年的受贈對象包括台東基督教阿尼色弗兒童之家、臺東縣自閉症協進會、花蓮縣自閉症協會及附設福星工坊。

透過這項持續性的公益活動，鉅亨網期為這些弱勢群體機構提供實質支持，並對台灣的社會福利貢獻一份力量。