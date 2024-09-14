通膨壓力大 俄羅斯央行一口氣升4碼！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-14 17:31

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由於通膨壓力持續加重，俄羅斯央行周五（13 日）宣布升息 100 個基點（4 碼），把基準利率調高至烏克蘭戰爭爆發以來最高水準。

俄羅斯央行周五宣布升息 100 個基點，把基準利率調高至 19%，這是央行今年 7 月升息 200 個基點後，今年來第二次上調利率。

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俄羅斯央行去年 7 月 21 日宣布，將基準利率上調 100 個基點至 8.5%。這是自 2022 年 9 月以來，央行首次調升基準利率。此後幾個月，央行多次提高利率。去年 12 月 15 日，央行將利率上調至 16%，今年 7 月 26 日，再度將利率調高至 18%。

俄羅斯央行表示，當前通膨壓力依然很大，國內需求增長仍遠超商品和服務擴大供應的能力。為恢復通膨回落進程，降低通膨預期，央行需要進一步收緊貨幣政策，不排除下次會議繼續升息。

數據顯示，俄羅斯 8 月物價較去年同期上升 7.6%，核心通膨攀升 7.7%。雖然 8 月物價比第二季平均水準低，但物價仍比第一季平均值高。

俄羅斯央行稱對國內經濟持謹慎樂觀立場，第二季國內生產毛額（GDP）和 7 月至 8 月高頻指標顯示，俄羅斯經濟成長略有放緩。但這種減速可能主要不是國內需求降溫，而是供給側限制增加和外部需求疲弱。

儘管經濟有所減緩，但消費者活動仍然活躍。俄羅斯央行表示，家庭收入不斷增加，帶動消費者活動。此外，企業近年來積累大量自由資金，伴隨著財政刺激，催生巨大投資需求。

俄羅斯央行說，儘管調查數據顯示企業信心有所惡化，但企業對未來需求的預期仍然很高。

據《美聯社》報導，不願透露姓氏的 Natalya 說，真希望工資調漲的速度，能跟商店商品漲價一樣快，「什麼都很貴，雞蛋、麵包、麵粉、糖、鹽，什麼都貴」。

Andrei 也說：「一半薪水都用來買食物了，如果你考慮到 70% 普通人有房貸、車貸等貸款，那麼老百姓可以說正在挨餓。」