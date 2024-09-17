不放棄中新併？中信金：重新修訂計劃再送董事會

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-17 20:28

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中信金今 (17) 日中秋節晚間發布重訊表示，已接獲主管機關來函，對於擬以公開收購方式投資新光金一案，核有疑慮，予以緩議。不過，中信金強調，將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定。

金管會 16 日召開記者會宣布，不通過中信金公開收購新光金案，主要有四大考量，在保險業務方面，保險局官員認為，中信金對於新光人壽損益及財務狀況未能充分掌握，也未提出增資承諾書具體內容。

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此外，金管會對於中信金預定收購持股比率 10% 至 51%，沒有做出各種情境因應，有很大疑慮，舉例來說，若是台新新光金控通過後，後續可能衍生股權與經營權紛爭；金管會近年來均不鼓勵以股票為對價之公開收購，傾向現金為主；若未於期限內完成整併，釋股方案內容有欠具體。

中信金表示，針對昨日金管會對本公司重大轉投資項目的指正，將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定。