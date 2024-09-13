聚恆科技搶充電樁商機 2026年目前站點達60個
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-13 17:09
聚恆科技 (4582-TW) 深耕再生能源，兩年前跨足高速充電站營運，計劃將其電機技術及遠程智慧控制技術應用於能源市場，目前在全台已簽約 17 處充電站，將於 2025 年底前陸續啟用，其中位於台南的兩個站點永科園區和麻豆站率先於今年 9 月 13 日上線服務，預計到 2026 全台 HiEV 將達到 60 個站點規模，提供更便捷快速的充電服務。
聚恆科技指出，臺灣積極推動「運具電動化及無碳化」政策，在多方政策支持下，全台灣電動車累計掛牌達數年增率高達 60% 以上，電動車充電站需求與日俱增。
聚恆動能為聚恆科技為布局電動車充電市場成立 100% 持股子公司，並以 HiEV 品牌於全台架設直流高速充電樁，以滿足快速便利充電需求。HiEV 充電樁配置最普遍的 CCS1 和 CCS2 充電槍規格。
臺灣減碳政策推波助瀾下，聚恆科技不斷尋找可持續綠色能源的新商機。今年二月，聚恆與台電簽署電能轉供合約，並於三月正式將廠內太陽能發電供給全廠使用，近 50 部公務車輛也將於 5 年內逐步汰換成全電動車輛，達到 EV100 目標。透過聚恆科技自有太陽能電廠的電能轉供，HiEV 旗下充電站點逐步計劃採用綠電，以滿足各企業運具電動化及低碳營運需求。
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