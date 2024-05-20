聚恆科技衝刺ESG 今年全面採用綠電

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-20 11:32

能源業者聚恆科技 (4582-TW) 今 (20) 日宣布，2023 年是公司 ESG 元年，同時揭示成立永續發展委員會、響應 RE10x10 活動、2024 年全廠使用綠電，並在 2028 年前達到碳中和或更高的企業零碳排放的目標，期許為企業打造一個潔淨永續的環境，成為企業社會責任 ESG 的典範。

聚恆科技一直以來致力於能源創能、節能、儲能與智能全方位發展，並實踐力行。根據聚恆自主揭露的溫室氣體盤查報告書顯示，2022 年間溫室氣體排放量 (類別一、二) 為 504 噸。其中，台電用電所產生的碳排放佔 209 噸，佔 41%。

為此，聚恆科技今年二月與台電簽署電能轉供合約，並在三月正式將廠內太陽能發電供給全廠使用，實現全面使用綠色能源，有效降低 41% 的碳排放量。下一步，將啟動公務車的替換計畫，將燃油車全部轉換為電動車，預計將再減少 234 噸、佔 46% 的溫室氣體排放量，並計畫在 2028 年實現全面碳中和。

聚恆總部是台南市標誌性的綠建築，成功將太陽光電與廠辦結合在一起，特別設計了二樓的空中花園綠化環境、建築高度採光、挑高的光電屋頂吸收了熱能並達到遮陽效果，且室內環境空氣流通，大廳與公共廊道皆未設置空調設施，但整年都能維持在舒適的 27 度以下，人均用電量低於一般企業 50% 以下，此讓我們的減碳過程比較快速順利。