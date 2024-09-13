安聯人壽推首張長照險 按保額8倍給付一次金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-13 13:32

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內政部 2023 年統計，國人平均壽命高達 80.23 歲，面對即將到來的高齡化社會，民眾對長照需求日益迫切，安聯人壽順應趨勢，推出第一張長照險–「安聯人壽扶力多長期照顧定期健康保險」，若於 85 歲 (不含) 以前診斷符合長期照顧狀態，即可領取「長期照顧一次保險金」，提供按當時之保險金額的 8 倍給付，可做為養護機構的保證金或添購輪椅、電動床等醫療照護器材之用，滿足長照初期需求。

安聯更提供業界首創只需第一年提出符合長照標準，之後每年只要提出生存證明即可申請之「長期照顧分期保險金」，並納入增額機制，分期給付自第六年起每月給付由當時之保險金額的一倍增加到一點五倍，合計最多累計給付 120 次，可避免長照保險金被通膨侵蝕，維持長照期間水準。

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安聯人壽表示，繳費期間另有 10 年期及 20 年期可選擇，分散民眾繳費壓力，透過規劃不傷荷包的定期定額長照險，聰明補足老年長照每月花費，讓未來的自己能享有堅實的照顧支援。

2025 年台灣即將邁入超高齡社會，65 歲以上人口達到總人口兩成，在少子化趨勢不變的情況下，扶老比 (即每 100 個青壯年人口所需扶養老年人口數) 將會愈來愈多。依國發會資料顯示，預估 2026 年突破 30，2040 年突破 50，相當於每七年，100 個青壯年撫養的老年人口就會增加約 10 人。

安聯人壽表示，扶老比逐年上升，民眾尋求外部長照資源的機會大增，「安聯人壽扶力多長期照顧定期健康保險」以「長期照顧狀態」為理賠依據，主要分為生理功能障礙、認知功能障礙共 2 種判定標準，無論是生理或認知功能障礙，只要符合其中一項，且一定時間以上無法治癒，即可啟動理賠。

安聯人壽進一步指出，雖然國人逐漸意識到高齡化帶來的失智風險，但很可惜的是，選擇保障時「失智」不會是優先順位，一定是壽險、醫療險等基本保障都具備了，才會考慮包含失智症理賠的長照險，然而失智症被稱作比癌症更嚴重的「黑洞」，推估到了 2026 年，台灣失智症醫療與照護成本將暴增至 3050 億元，相當於一半的健保預算規模。

安聯人壽「扶力多」提供齊全的失智保障範圍，臨床失智量表評估達中度 (含) 以上者，即臨床失智量表 CDR 評估達 2 分 (含) 以上，於免責期間屆滿後仍持續符合保單條款「認知功能障礙」定義者即可獲得保險金給付，協助保戶及早發現、及早治療。