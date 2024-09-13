永豐金證Q3投資論壇 關注這四大電子產業趨勢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-13 19:14

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美國聯準會降息在即，產業多空訊息交雜，投資市場方向混沌不明，永豐金證券舉辦第三季產業投資論壇指出，在降息循環和科技業資本支出增加帶動下，將有助美國明年經濟成長和企業獲利增長，建議投資人可關注半導體先進製程、IC 設計、被動元件、蘋果供應鏈和自行車族群等產業。

永豐金證券表示，美國非農就業數字降溫引發市場對經濟放緩的擔憂，7 月 CPI 是 2021 年 3 月以來首見降至 3% 以下，使聯準會有底氣進行降息以支持美國就業與經濟增長。

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在論壇中，台灣新思科技業務副總經理林東瑩表示，當摩爾定律趨緩再加上晶片到系統複雜度日益升高，多晶粒 (multi-die) 系統架構和系統級電子數字孿生 (electronics Digital Twin) 將可為生成式 AI 、無人車和超大型資料中心等領域的創新，提供持續加速發展能力，預估 2025 年半導體上下游產業將共同合作，更廣泛採用多晶粒系統及電子數字孿生，在晶片設計和終端應用上激發許多創新。

對於房市，達利副總經理廖政雄則表示，房市短期受限貸令影響，但長期而言，不動產市場因供給不足、剛性需求強勁，以及政府政策作多三個主要因素，市場價量長期屬穩定發展。