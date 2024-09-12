美上周初領失業金人數報23萬 3周來首升

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-12 23:30

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美國勞工部 (DOL) 周四 (12 日) 公布數據顯示，初領失業金人數 3 周以來首次上升，透露就業市場逐漸放緩跡象。

美上周初領失業金人數報 23 萬，3 周來首升。(圖：ZeroHedge)

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截至 9 月 7 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23 萬人，高於市場預期 22.7 萬人，較修正後前值 22.8 萬人增加 2 千人，4 周移動平均值報 23.075 萬人，為 5 周以來首次上升。

4 周移動平均值報 23.075 萬人，為 5 周以來首次上升。(圖：ZeroHedge)

截至 8 月 31 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 185 萬人，符合市場預期，較修正後前值 184.5 萬人增加 5 千人，4 周移動平均值報 185.25 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管最新數據有所上升，但申請失業金人數數周來一直處於低迷狀態。經濟學家一直在留意就業市場的任何低迷跡象，不過到目前為止每周的數據尚未出現這種跡象。

Santander US Capital Markets LLC 首席美國經濟學家 Stephen Stanley 在周四的一份報告中表示：「初領失業金人數似乎沒有上升趨勢，這是就業市場正在放緩但沒有崩潰的關鍵指標。」

另有分析指出，僅根據申請失業救濟金人數來評估就業市場狀況可能會產生誤導，因為沒有考慮近期激增的不符合失業保險資格的移民。

聯準會 (Fed) 官員已經明確表示，就業市場的進一步惡化將是他們考慮降息時的一個主要擔憂。