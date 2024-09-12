環球晶深耕綠色製造屢創佳績 連續4年榮獲國家企業環保獎

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-12 17:17

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環球晶 (6488-TW) 今 (12) 日指出，公司綠色製造耕耘有成，永續經營理念及作為深獲肯定，連續 4 年榮獲行政院頒發國家企業環保獎銅級獎，表彰其對於環境永續的不懈努力。

國家企業環保獎為行政院環保署主辦，藉由嚴謹審核企業在環境永續、社會責任及公司治理的執行成效，以表揚具有環境保護優良績效之企業，是國內企業推動環境保護最高榮譽。環球晶今年榮獲銅級獎，顯示公司環境政策與管理、能資源節用、污染防治減量成效、環境參與等方面的投入深獲肯定。

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環球晶竹南廠 2023 年度在節約能資源貢獻主要以汰換高耗能設備提升能源使用效率為主，當年度共展開 18 項節能行動計畫，透過全節能熱場導入、長晶爐製程冷卻水供水溫度調整、空調冰機增加變頻控制等方案，有效降低生產過程的用電，節省共 347 萬度電，總用電量相較前一年度下降 5%，相當於減少了 1,712 公噸二氧化碳的排放，約等於 4 座大安森林公園一年吸碳量。

水資源方面，環球晶透過新設製程水回收系統將廢水回收處理再使用，製程總回收水量較前一年度成長 56%，總計竹南廠 2023 年度回收水量達 13.7 萬噸，相當於可供 326 個一般四口之家整年的用水量。