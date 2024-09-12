〈台股盤後〉收漲622點創史上第4大漲 台積電、AI帶領大盤打出第2隻腳
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-12 14:21
美科技股周四震盪走強，輝達更漲逾 8%，台股今 (12) 日在台積電為首的 AI 族群帶動下，收盤大漲 622.25 點或 1.98%，創單日第 4 大漲點，收 21653.25 點，一口氣站回 5、10 日短均線，成功打出第二隻腳，成交量 3080 億元。
權值股表現來看，台積電 (2330-TW) 今日大漲 43 元或 4.8%，收 940 元，不僅站回 900 之上，也收復月線，其他半導體相關的聯發科 (2454-TW) 也漲逾 4%，聯電 (2303-TW) 漲 2.2%、日月光投控 (3711-TW) 漲 3.9%。
AI 族群表現強勁，鴻海 (2217-TW)、廣達 (2382-TW) 均漲逾 4%，台達電 (2308-TW) 漲 6%，奇鋐 (3017-TW)、緯創 (3231-TW) 等漲 5-6%、技嘉 (2376-TW)、英業達 (2356-TW) 漲 3-4%。
千金股中，緯穎 (6669-TW) 亮燈漲停，世芯 - KY(3661-TW)、健策 (3653-TW) 漲 7%，祥碩 (5269-TW)、嘉澤 (3533-TW) 漲逾 5%、創意 (3443-TW)、川湖 (2059-TW) 等漲 3-4%。
其他強勢電子指標還包括、欣興 (3037-TW) 漲 6%，致茂 (2360-TW)、國巨 (2327-TW)、台光電 (2383-TW) 等漲 5%、京元電子 (2449-TW)、智邦 (2345-TW) 等漲逾 4%，仁寶 (2324-TW)、華碩 (2357-TW) 漲逾 3%。
盤面上焦點還有新光金 (2888-TW) 併購大戲，台新金 (2887-TW) 雖然昨日重訊宣布擬提高換股比例併購新光金，但今日市場不領情，新光金今日下跌 1.48%、台新金下跌 1%，有意公開收購新光金的中信金 (2891-TW) 也收黑。
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