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〈台股盤後〉收漲622點創史上第4大漲 台積電、AI帶領大盤打出第2隻腳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-12 14:21

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〈台股盤後〉大漲622點創單日第4大漲點 台積電漲近半根停板站回月線。(鉅亨網資料照)

美科技股周四震盪走強，輝達更漲逾 8%，台股今 (12) 日在台積電為首的 AI 族群帶動下，收盤大漲 622.25 點或 1.98%，創單日第 4 大漲點，收 21653.25 點，一口氣站回 5、10 日短均線，成功打出第二隻腳，成交量 3080 億元。

權值股表現來看，台積電 (2330-TW) 今日大漲 43 元或 4.8%，收 940 元，不僅站回 900 之上，也收復月線，其他半導體相關的聯發科 (2454-TW) 也漲逾 4%，聯電 (2303-TW) 漲 2.2%、日月光投控 (3711-TW) 漲 3.9%。


AI 族群表現強勁，鴻海 (2217-TW)、廣達 (2382-TW) 均漲逾 4%，台達電 (2308-TW) 漲 6%，奇鋐 (3017-TW)、緯創 (3231-TW) 等漲 5-6%、技嘉 (2376-TW)、英業達 (2356-TW) 漲 3-4%。

千金股中，緯穎 (6669-TW) 亮燈漲停，世芯 - KY(3661-TW)、健策 (3653-TW) 漲 7%，祥碩 (5269-TW)、嘉澤 (3533-TW) 漲逾 5%、創意 (3443-TW)、川湖 (2059-TW) 等漲 3-4%。

其他強勢電子指標還包括、欣興 (3037-TW) 漲 6%，致茂 (2360-TW)、國巨 (2327-TW)、台光電 (2383-TW) 等漲 5%、京元電子 (2449-TW)、智邦 (2345-TW) 等漲逾 4%，仁寶 (2324-TW)、華碩 (2357-TW) 漲逾 3%。

盤面上焦點還有新光金 (2888-TW) 併購大戲，台新金 (2887-TW) 雖然昨日重訊宣布擬提高換股比例併購新光金，但今日市場不領情，新光金今日下跌 1.48%、台新金下跌 1%，有意公開收購新光金的中信金 (2891-TW) 也收黑。

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台股輝達台積電鴻海聯發科廣達台達電AI

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台積電9404.79%
嘉澤14255.56%
日月光投控147.53.87%
廣達2534.55%
台達電3896.72%
奇鋐5556.53%
緯創99.35.08%
技嘉252.54.12%
英業達42.853.63%
緯穎181510.00%
世芯-KY24357.51%
健策13007.00%
祥碩15856.38%
創意10604.43%
聯發科11554.05%
川湖11503.14%
欣興1465.80%
致茂3555.34%
國巨6035.24%
台光電479.55.15%
京元電子1184.89%
智邦5184.75%
仁寶33.63.07%
華碩5393.06%
新光金13.3-1.48%
台新金18.3-1.08%
聯電55.22.22%
中信金32.15-0.46%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.05
加權指數法興(售) 槓桿5.15
台積電法興(購) 槓桿5.16
日月光投控法興(購) 槓桿10.02
台達電法興(購) 槓桿5.66
川湖法興(購) 槓桿6.46

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