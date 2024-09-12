〈台股盤後〉收漲622點創史上第4大漲 台積電、AI帶領大盤打出第2隻腳

美科技股周四震盪走強，輝達更漲逾 8%，台股今 (12) 日在台積電為首的 AI 族群帶動下，收盤大漲 622.25 點或 1.98%，創單日第 4 大漲點，收 21653.25 點，一口氣站回 5、10 日短均線，成功打出第二隻腳，成交量 3080 億元。

權值股表現來看，台積電 (2330-TW) 今日大漲 43 元或 4.8%，收 940 元，不僅站回 900 之上，也收復月線，其他半導體相關的聯發科 (2454-TW) 也漲逾 4%，聯電 (2303-TW) 漲 2.2%、日月光投控 (3711-TW) 漲 3.9%。