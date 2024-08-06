〈環球晶法說〉Q2雙率下降EPS 6.02元 寫兩年來低點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-06 19:25

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矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (6) 日召開法說會，並公佈第二季財報，受地震等因素影響，雙率較上季下降，稅後純益 28.79 億元，季減 18.5%，年減 39.9%，每股稅後純益 6.02 元，為兩年來低點，累計上半年為 14.04 元。

環球晶第二季營收 153.26 億元，季增 1.6%，年減 14.4%，毛利率 32.3%，季減 2 個百分點，年減 5.4 個百分點，營益率 22%，季減 4.3 個百分點，年減 7.1 個百分點，稅後純益 28.79 億元，季減 18.5%，年減 39.9%，每股稅後純益 6.02 元。

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環球晶上半年營收 304.13 億元，年減 16.7%，毛利率 33.3%，年減 5.9 個百分點，營益率 24.1%，年減 6.9 個百分點，稅後純益 64.12 億元，年減 34.5%，每股稅後純益 14.04 元。

環球晶第二季資本支出金額達 126.99 億元，季增 21.66%，年增 41.19%，上半年資本支出達 231.37 億元，年增 63.98%。

環球晶正積極進行全球擴產計畫，旗下子公司 GlobalWafers America (GWA) 及 MEMC LLC 將獲得最高 4 億美元補助，支持興建美國 20 多年來首座擁有一貫製程之先進矽晶圓廠以及美國唯一的 12 吋先進 SOI 晶圓生產基地，有助於彌補美國半導體供應鏈中的「關鍵缺口」以及降低對進口晶圓之依賴。

此外，義大利子公司 MEMC S.p.A. 也將獲得最高 1.03 億歐元之研發補助，用於打造歐洲最先進之 12 吋半導體晶圓廠，以期減少歐洲半導體供應鏈對先進製程晶圓進口的高度依賴。

環球晶看好，隨著集團擴產布局，公司在亞洲、歐洲及美國等半導體先進製程主要市場擁有從長晶到磊晶的完整一貫製程，為客戶提供一站式解決方案，從而提升本公司應對總體經濟與地緣政治挑戰之靈活性，更可進一步降低運輸產生的環境衝擊，並掌握在地供應國際客戶之優勢。

環球晶致力落實公司治理，精進各項永續績效，除了連續六年名列公司治理評鑑上櫃公司排名前百分之五，也持續入選富時永續指數系列（FTSE4Good Index Series）ESG 表現廣受國內外評鑑機構認可。