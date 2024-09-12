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華碩瞄準戶外創作族 發表多款AI PC 搭載全新AI生圖軟體「MuseTree」

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-12 19:19

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華碩瞄準戶外創作發表多款AI PC 搭載全新AI生圖軟體「MuseTree」。(圖：華碩提供)

NB 品牌華碩 (2357-TW) 今 (12) 日宣布推出全新 ProArt 系列筆電，包括支援微軟 Copilot 功能的 PZ13 二合一 AI 戶外創作筆電，以及搭載 AI 生圖軟體「MuseTree」的 PX13 和 P16 ，瞄準戶外創作族群，強調輕薄便攜、高性能與 AI 功能。

ASUS ProArt PZ13 是華碩最新的 Copilot+ PC，可搶先體驗微軟多種先進 AI 功能。配備 Qualcomm Snapdragon® X Plus 處理器，重量僅 0.85kg，厚度 9mm，並通過 IP52 防塵防潑水測試和 MIL-STD 810H 美國軍規耐用性標準。


ASUS ProArt PX13 和 P16 則內建華碩獨家 AI 生圖軟體「MuseTree」，能從本地端進行 AI 文生圖或手繪草圖素材創作。PX13 搭載 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 處理器和 NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 顯示卡；而 P16 作為專業創作旗艦，搭載 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 處理器和 NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 顯示卡，配備 16 吋 4K OLED 觸控螢幕。

三款筆電均預載影片剪輯軟體「CapCut」，並配備「ASUS DialPad」繪圖旋鈕，提供精準直覺的操作體驗。華碩表示，新 ProArt 系列瞄準廣大 Outdoor 族群，擴大電腦創作使用場景。

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