觀望氣氛濃厚，挑逆勢創高股

永誠資產管理處 2024-09-12 07:50

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台股 9/11 成交量創下今年以來次低量，市場觀望情緒相當濃厚，月均量大約從 8 月初開始即一路向下，從當時 5000 億元以上，持續降到不到 3500 億元；在行情偏空、市場交投較為冷清時，關注抗跌股或逆勢於大盤標的，通常將同時具有抗風險及追尋報酬之潛力。

相對強弱勢的比較，最簡單就是從中期均線角度切入，台股從 7 月下旬到 8 月初明顯跌破季線，且在 8 月反彈回升後未能站穩季線，這就成了明顯能比較中期趨勢強弱的指標；從這段時間持續站在季線上方、多數時間在上方整理、幾度跌破後領先站回… 等方向挑選，都是可考慮的。但恰逢台股明顯量縮，很多標的即便相對強勢，也很難持續撐在高檔價位，這時選擇連續一段時間位階都太高的，就要提防補跌風險，因而有經過短暫回測支撐，但維持多方趨勢個股，會更加安全。

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9/11 來看量測儀器設備廠，2360 致茂。致茂 8 月份營收是 2023 年來次高，僅次於今年 5 月，公司預期下半年營收勝過上半年，因上半年主要成長動能在於半導體 / 光子領域的測試解決方案，這塊市場對於系統級測試設備需求依舊強勁，可預期營收再度創波段新高。而明年也有望出貨半導體先進封裝的量測設備訂單，使獲利近一步成長。

目前股價大約交易在 20~25 倍本益比之間，以過往區間來看還有上調空間，但也非屬十分便宜，因此股價是否能夠相對於指數強勢便更加重要；外加近期半導體檢測相關個股都陸續有利多反應，筆者認為相對於 AI 伺服器供應鏈或半導體設備股而言，這類型類股特性就是波段未經歷太瘋狂的追價上漲階段，且營運上因只要整體客戶有更多晶片出貨需求，大多能帶動營運穩定成長，因而同時有籌碼安定、基本面有撐的利多條件，成了目前值得關注的方向。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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