永誠資產管理處 2026-01-09 16:20

每當市場來到高位，大盤不斷新高，投資人心中總會浮現一個看似理性的念頭，現在太高了，等跌一點再進場。這句話本身沒有錯，甚至聽起來非常謹慎，但真正值得思考的，是這個念頭背後隱藏的假設，我們真的知道什麼時候是低點嗎？又或者，我們其實只是用「等低點」來替自己的猶豫找一個合理的理由。

大盤創高還能進場嗎？等待才是投資裡最昂貴的選擇(圖:shutterstock)

大盤創高還能進場嗎？為什麼等待，往往才是投資裡最昂貴的選擇

‌



每當市場來到高位、大盤不斷創新高，投資人心中總會浮現一個看似理性的念頭：「現在太高了，等跌一點再進場。」這句話本身沒有錯，甚至聽起來相當謹慎。但真正值得思考的，是這個念頭背後隱藏的假設——我們真的知道什麼時候是低點嗎？又或者，我們其實只是用「等低點」，替自己的猶豫找一個合理的理由。

低點幾乎永遠不會在當下被確認

回顧歷史，真正的市場低點，往往出現在氣氛最差的時候。新聞標題充滿恐慌、數據持續惡化、身邊的人開始討論是否該全部退出市場。理論上，那是最便宜的時刻；但在實務上，卻也是最難下決定的時刻，於是多數人選擇再等等，等反彈確認、等消息好轉、等比較安心的時候再說。但市場的現實是，當你感到安心時，價格通常已經離低點一段距離。低點往往只存在於事後回顧的圖表上，而不是存在於當下的心理狀態裡。這等於是用短期的價格感覺，去做長期的資產決策。

為什麼「等跌再買」這麼迷人？

等跌再買之所以吸引人，並不一定是因為它真的有效，而是因為它讓人「感覺自己正在控制風險」。

這種想法，往往帶來三種心理安慰：

如果沒買，跌了也不會受傷 如果買在低點，代表自己判斷正確 不行動，也能維持一種「理性投資者」的自我形象

但問題在於，這樣的策略，忽略了一個更大的風險來源——時間。

真正被忽略的風險 時間與機會成本

當資金長時間停留在場外，你其實正在承擔另一種風險，卻很少被正視，資金無法參與市場成長、複利被迫中斷、市場結構轉變，價格回不到你設定的理想點位，更重要的是，這會形成一種行為慣性，一開始是因為價格太高，接著是因為「都漲這麼多了，更不敢買」，最後，你會不自覺地成為市場的長期旁觀者。這並不是風險管理，而是把決策權，完全交給市場情緒。

什麼是「居高思維」？不是追高，而是理解常態

「居高思維」並不是盲目樂觀，也不是否定風險，而是一種對市場結構的理解。必須承認一個事實：在成長型市場中，高位本身就是一種常態。完美的進場點，幾乎不存在；長期成果，來自於參與，而非精準預測。居高思維的重點，從來不只是價格，而是配置與節奏。真正成熟的投資方式，不是「現在要不要 all in」，而是清楚知道自己是否有清楚的資產比例規劃？現金流，是否足以承受市場波動？即使短期下修，能否繼續執行原本的策略？當你用這樣的角度思考，「現在高不高」就不再是唯一問題，因為你知道——投資不是一個點，而是一條線。

市場會修正，但人生沒有無限等待的空間

市場永遠會有修正，但人生沒有無限的等待空間。與其把注意力放在會不會再跌，不如花時間設計：

分批進場、讓價格平均；不同資產之間的角色分工；讓部分資產承擔成長，部分資產穩定現金流。這樣一來，即使遇到回檔，你承受的是正常波動，而不是策略失敗。

真正的風險，不是買在高點，而是一直站在場外

回顧多數人的投資經驗，真正令人後悔的，往往不是某一次買貴了，而是那句——「如果當初有開始就好了。」市場的價值，來自於長期運作；資產的成長，來自於時間累積。當你始終等待一個不存在的完美時機，你其實錯過的，是讓時間替你工作的機會。所以投資的關鍵，不在點位，而在位置。

最後或許可以換一個問題來思考：不是現在進場會不會太高，而是如果再等三年，我會站在哪裡？真正成熟的投資思維，從來不是猜對市場，而是把自己放在正確的位置上，然後給時間發揮作用。市場會波動，價格會修正，但時間，只會往前。

點擊下圖【60 秒測試 你的理財天賦有幾分?】

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑