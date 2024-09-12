〈餐旅業搶宴會商機〉晶華加強爭取明年訂單 起桌價3萬有找

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-12 09:58

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婚宴市場需求升溫，晶華 (2707-TW) 宣布為加強爭取明年訂單的關鍵時刻，旗下台北晶華酒店近日發布 2025 年全新婚宴專案，維持現有 29800 元起的桌價，但升級周邊服務和菜色，目標成為主打 30 桌的五星級酒店首選場地。

晶華指出，少子化、宴會場地選擇增加，但婚宴場次卻相對減少等因素衝擊婚宴市場，因此，五星酒店的利基市場在精緻高價。

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以台北晶華酒店為例，去年的婚宴桌數規模落在 20-30 桌間，場次雖較疫情前減少 10%、但每場婚宴的平均消費卻成長 15%，顯示新人願意付出較高的人均預算來打造婚宴。

因此，晶華決定在 2025 年加碼提升專案的服務、菜色和周邊禮遇，例如，甜點導入紐約貴婦蛋糕 Lady M，並提供法國傳奇馬卡龍名店 PierreHermé 閨密探房禮。