賀錦麗當選勝率上升 川普概念股崩跌

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-11 20:24

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美國總統大選電視辯論會後，民主黨候選人賀錦麗當選勝率上升，共和黨候選人川普當選勝率下滑，川普旗下川普媒體與科技集團 (Trump Media & Technology Group, TMTG) 周三 (11 日) 盤前股價一度下跌 15%。

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賀錦麗對川普展開一連串攻勢，攻擊他是否適合擔任總統、對墮胎限制的支持，以及在法律上遇到的無數麻煩，讓川普處於守勢，也讓明顯憤怒的川普發表一連串充滿謊言的反駁。

川普在 TMTG 擁有超過 50% 的股份，該集團的市值為 37 億美元，在散戶交易中很受歡迎，而且對這位前總統在 2024 年大選中獲勝的可能性非常敏感。自 7 月中旬以來，賀錦麗取代拜登成為民主黨候選人後，擊敗川普的機會增加，該檔股票下跌近 60%。

電視辯論會結束後，根據線上博弈網站 PredictIt 數據，川普當選勝率下降 6% 至 47%%，而賀錦麗的當選勝率從 53% 上升至 57%。

Tuttle Capital Management 執行長 Matthew Tuttle 表示：「目前，DJT 是押注川普勝選的股票。」

投資平台盛寶銀行 (Saxo) 全球市場策略師 Charu Chanana 表示：「美國總統大選辯論達到了目的，在這場勢均力敵的競爭中，為其中一位候選人提供了決定性優勢。」

川普媒體的估值相當於這家虧損公司 2023 年 410 萬美元營收的 900 多倍，遠遠超過營收更高的公司。例如，根據 LSEG 的數據，Meta Platforms(META-US) 在 2023 年從商品和服務中創造 1,319 億美元的營收，其本益比為 9.6 倍。

自今年 3 月透過與一家特殊目的收購公司 (SPAC) 借殼上市以來，隨著川普勝選的預期上升，TMTG 的市值飆升 92 億美元，不過已從 3 月的峰值下跌 76%。

值得注意的是，即將到來的股東禁售期結束可能會讓川普和其他投資人最快在下周拋售一些股票，這可能會增加股票供應並給該股帶來更大壓力。

如果股價在 8 月 22 日之後的任何 20 個交易日保持在每股 12 美元或以上，那麼川普將從 9 月 20 日開始自由出售股票。若非如此，6 個月的禁售期將於 9 月 25 日到期。該股最後交易價格為每股 15.73 美元。