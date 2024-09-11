川普辯論會屈居劣勢 加密貨幣股盤前齊下挫

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-11 19:57

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美國加密貨幣股票周三 (11 日) 盤前齊走跌，此前民主黨候選人賀錦麗在一場激烈的總統辯論中讓共和黨對手川普處於劣勢。川普把自己定位成支持比特幣的候選人，因此他這次的回歸意味著該產業的勝利，加密貨幣產業指責現任民主黨政府監管過度。

截稿前，根據 Coinbase 數據，比特幣 24 小時內下跌 0.2%，報 56,813.52 美元；以太幣 24 小時內下跌 0.8%，報 2,329.11 美元。

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加密貨幣礦商 Riot Platforms(RIOT-US) 盤前下跌 1.80%，每股暫報 7.11 美元、Marathon Digital(MARA-US) 下跌 3.01%，每股暫報 15.46 美元、Hut 8(HUT-US) 下跌 2.44%，每股暫報 10.19 美元。

另外 MicroStrategy(MSTR-US) 下跌 3.05%，每股暫報 125.68 美元、Coinbase Global(COIN-US) 下跌 2.34%，每股暫報 154.75 美元、Bitfarms(BITF-US) 下跌 1.99%，每股暫報 1.97 美元。

研究公司 BRN 的分析師 Valentin Fournier 說：「美國總統辯論沒有直接涉及加密貨幣。然而，市場情緒正在轉向支持賀錦麗。與川普在比特幣 2024 年大會上更熱情的預測相比，這給比特幣帶來了不那麼樂觀的前景。」

根據線上博弈網站 PredictIt 的數據，賀錦麗勝選的可能性從辯論前的 53% 提高到 56%，而川普獲勝的可能性從 52% 降至 48%。

今年 7 月，川普曾在一次會議上向加密產業示好，尋求捐款和投票，並承諾實施更友善的監管。川普當時說：「永遠不要賣掉你的比特幣」。

加密市場通常被視為高風險的邊緣業務具有高波動性，並受到美國證券交易委員會 (SEC) 的嚴格審查，該委員會指責該產業藐視證券法。