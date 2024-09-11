〈美股早盤〉8月核心通膨頑強澆熄Fed大幅降息押注 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-11 21:43

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美股主要指數周三 (11 日) 漲跌互現，雖然最新數據顯示 8 月通膨整體降溫，但核心通膨黏性仍強，增添美國央行下周降息幅度的不確定性，投資人下調大幅降息預期的押注。

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美股開盤前，8 月通膨數據揭曉後主要指數期貨先跌後漲，對利率更敏感的兩年期美債殖利率升 7 個基點至 3.66%。

根據最新數據，美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.5%，符合市場預期，但從前值 2.9% 大幅下滑，創 3 年半新低，按月來看成長 0.2%，符合市場預期且與前值持平。8 月核心 CPI 年增 3.2%，符合市場預期也與前值持平，不過月增率報 0.3%，略高前值與市場預期的 0.2%。

儘管美國整體通膨朝聯準會 (Fed) 的 2% 目標前進，但核心通膨的黏性超出市場預期，市場對下周降息兩碼 (50 個基點) 的預期大幅降溫。

信安環球投資 (Principal Global Investors LLC) 分析師 Seema Shah 認為，這並非市場希望看到的報告，因為隨著核心通膨率超預期成長，Fed 降息兩碼的路徑變得更加複雜。

儘管如此，這並不會影響 Fed 下周降息行動，只是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 當中的鷹派人士會抓住今天的報告當作證據，表明需要小心謹慎處理通膨的最後一哩路──這是默認降息 1 碼 (25 個基點) 強而有力的理由。

英國嘉信理財分析師 Richard Flynn 則指出，8 月通膨數據重申緩慢降息周期的可能性，通膨降溫力道夠強有助防止物價再次抬頭，因此 Fed 能夠選擇溫和的步調管理就業市場風險，避免經濟衰退。他稱：「Fed 穩紮穩打應該會取勝。」

截至台北時間周三（11 日）21 時許：

焦點個股：

TMTG(DJT-US) 早盤股價下跌 15.11%，至每股 15.81 美元

美國總統大選電視辯論會後，民主黨候選人賀錦麗當選勝率上升，共和黨候選人川普當選勝率下滑，川普旗下川普媒體與科技集團 (Trump Media & Technology Group, TMTG) 周三盤前股價一度下跌 15%。

福特 (F-US) 早盤股價下跌 0.53%，至每股 10.27 美元

印度南部坦米爾那都省 (Tamil Nadu) 首長史塔林 (M. K. Stalin) 周三表示，福特汽車與地方政府舉行會談，探討生產用於出口汽車。此舉可能暗示這家 3 年前退出印度的美國汽車製造商可能重啟在該國的生產。

恩智浦半導體 (NXPI-US) 早盤股價上漲 0.10%，至每股 225.42 美元

荷蘭公司恩智浦半導體執行長西佛斯 (Kurt Sievers) 周三表示，該公司將在印度投資超過 10 億美元，將其研發力道加倍，加入全球知名企業行列，加倍押注於印度這個積極建設半導體產業的國家。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 CPI 年增率報 2.5%，預期 2.5%，前值 2.9%

美國 8 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 8 月核心 CPI 年增率報 3.2%，預期 3.2%，前值 3.2%

美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 8 月實質個人收入月增率報 0.5%，前值 - 0.2%