〈美股早盤〉8月核心通膨頑強澆熄Fed大幅降息押注 主要指數漲跌互現
鉅亨網編譯段智恆 2024-09-11 21:43
美股主要指數周三 (11 日) 漲跌互現，雖然最新數據顯示 8 月通膨整體降溫，但核心通膨黏性仍強，增添美國央行下周降息幅度的不確定性，投資人下調大幅降息預期的押注。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 410 點或逾 1%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數漲逾 1%。
美股開盤前，8 月通膨數據揭曉後主要指數期貨先跌後漲，對利率更敏感的兩年期美債殖利率升 7 個基點至 3.66%。
根據最新數據，美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.5%，符合市場預期，但從前值 2.9% 大幅下滑，創 3 年半新低，按月來看成長 0.2%，符合市場預期且與前值持平。8 月核心 CPI 年增 3.2%，符合市場預期也與前值持平，不過月增率報 0.3%，略高前值與市場預期的 0.2%。
儘管美國整體通膨朝聯準會 (Fed) 的 2% 目標前進，但核心通膨的黏性超出市場預期，市場對下周降息兩碼 (50 個基點) 的預期大幅降溫。
信安環球投資 (Principal Global Investors LLC) 分析師 Seema Shah 認為，這並非市場希望看到的報告，因為隨著核心通膨率超預期成長，Fed 降息兩碼的路徑變得更加複雜。
儘管如此，這並不會影響 Fed 下周降息行動，只是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 當中的鷹派人士會抓住今天的報告當作證據，表明需要小心謹慎處理通膨的最後一哩路──這是默認降息 1 碼 (25 個基點) 強而有力的理由。
英國嘉信理財分析師 Richard Flynn 則指出，8 月通膨數據重申緩慢降息周期的可能性，通膨降溫力道夠強有助防止物價再次抬頭，因此 Fed 能夠選擇溫和的步調管理就業市場風險，避免經濟衰退。他稱：「Fed 穩紮穩打應該會取勝。」
截至台北時間周三（11 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 389.84 點或 0.96%，暫報 40,347.12 點
- 那斯達克綜合指數上漲 25.36 點或 0.15%，暫報 17,051.24 點
- 標普 500 指數下跌 21.72 點或 0.40%，暫報 5,473.80 點
- 費半上漲 44.47 點或 0.95%，暫報 4,725.14 點
- 台積電 ADR 上漲 2.35% 至每股 166.24 美元
- 10 年期美債殖利率升至 3.665%
- 紐約輕原油上漲 2.13% 至每桶 67.15 美元
- 布蘭特原油上漲 1.81% 至每桶 70.44 美元
- 黃金下跌 0.22% 至每盎司 2,537.40 美元
- 美元指數升至 101.615
焦點個股：
TMTG(DJT-US) 早盤股價下跌 15.11%，至每股 15.81 美元
美國總統大選電視辯論會後，民主黨候選人賀錦麗當選勝率上升，共和黨候選人川普當選勝率下滑，川普旗下川普媒體與科技集團 (Trump Media & Technology Group, TMTG) 周三盤前股價一度下跌 15%。
福特 (F-US) 早盤股價下跌 0.53%，至每股 10.27 美元
印度南部坦米爾那都省 (Tamil Nadu) 首長史塔林 (M. K. Stalin) 周三表示，福特汽車與地方政府舉行會談，探討生產用於出口汽車。此舉可能暗示這家 3 年前退出印度的美國汽車製造商可能重啟在該國的生產。
恩智浦半導體 (NXPI-US) 早盤股價上漲 0.10%，至每股 225.42 美元
荷蘭公司恩智浦半導體執行長西佛斯 (Kurt Sievers) 周三表示，該公司將在印度投資超過 10 億美元，將其研發力道加倍，加入全球知名企業行列，加倍押注於印度這個積極建設半導體產業的國家。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 8 月 CPI 年增率報 2.5%，預期 2.5%，前值 2.9%
- 美國 8 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%
- 美國 8 月核心 CPI 年增率報 3.2%，預期 3.2%，前值 3.2%
- 美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.2%
- 美國 8 月實質個人收入月增率報 0.5%，前值 - 0.2%
華爾街分析：
富國銀行分析師表示，未來幾個月美股不太可能顯著走高。並且在他們看來，市場「現在估值合理」。這是因為三大阻力將限制標普 500 指數的漲幅。標普 500 指數可能會在今年夏季之初創下的歷史高點 5670 點附近遇到阻力。
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