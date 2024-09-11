全盈支付電支薪轉服務 拓至104企業大師

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-11 18:48

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連鎖超商全家 (5903-TW) 轉投資全盈 + PAY 去年首創「電支薪轉」獨家服務後，今 (11) 日宣布，為進一步拓展企業戶，與 104 企業大師雲端人資管理系統合作，業主除了可藉此享有「企業薪轉」和「人事整合」兩大服務，企業員工也可運用全盈 + PAY 電支帳戶進行股票、基金申購扣款的「資金理財」。

全盈 + PAY 運用電子支付帳戶作為企業員工薪轉帳戶，服務上線屆滿一年，已有逾 30 家連鎖品牌加盟門市、獨立商戶使用。

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看準此發展空間，全盈 + PAY 宣布進一步聯手 104 企業大師雲端人資管理系統；目前有超過 4000 家企業、合計 10 萬名員工為 104 企業大師用戶。

全盈支付總經理劉美玲表示， 多數企業正面臨數位化的挑戰，尤以人事智能管理是許多小微型企業轉型遇到的第一道關卡，電支薪轉服務鎖定零售及小型餐飲業等派遣型業態企業，直接解決小微型企業薪轉撥薪痛點，隨著國內電支使用人數擴大，經營重點也將轉向深度會員經營、建構支付生態圈。