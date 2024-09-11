富世達7月自結純益1.29億元年增1倍 EPS 1.88元

軸承廠富世達 ( 6805-TW ) 公告自結 7 月稅後純益 1.29 億元，年增 109%、每股純益 1.88 元，若加計上半年財報，累計富世達前 7 月每股純益約 8.89 元。

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華為推出三摺手機 HUAWEI Mate XT 非凡大師，線上預購踴躍，採用內外折加雙鉸鏈的設計，身為華為供應商的富世達可望因此受惠。