富世達7月自結純益1.29億元年增1倍 EPS 1.88元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-11 21:59
軸承廠富世達 (6805-TW) 公告自結 7 月稅後純益 1.29 億元，年增 109%、每股純益 1.88 元，若加計上半年財報，累計富世達前 7 月每股純益約 8.89 元。
富世達 7 月營收 6.15 億元，月增 0.5%、年增 24.75%；累計前 7 月營收 40.45 億元，年增 44.7%，稅後純益約 6.09 億元。
富世達 8 月營收 6.01 億元，月減 2.2%、年增 19.5%，累計前 8 月營收 46.46 億元，年增 40.88%。
華為推出三摺手機 HUAWEI Mate XT 非凡大師，線上預購踴躍，採用內外折加雙鉸鏈的設計，身為華為供應商的富世達可望因此受惠。
另外，富世達近期在 AI 伺服器用的水冷快接頭，以及伺服器滑軌布局也逐漸開花結果，多題材也吸引市場關注。富世達 11 日下跌 1%，收 754 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉華為三折機預購火熱 軸承廠富世達攻漲停、兆利同步大漲
- 兆利8月營收雙減 Q4二大摺疊產品出貨將迎顯著成長
- 兆利8月營收雙減 Q4二大摺疊產品出貨將迎顯著成長
- 〈焦點股〉華為三折機預購火熱 軸承廠富世達攻漲停、兆利同步大漲
下一篇