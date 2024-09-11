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富世達7月自結純益1.29億元年增1倍 EPS 1.88元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-11 21:59

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富世達7月自結純益1.29億元年增1倍 EPS1.88元。(鉅亨網資料照)

軸承廠富世達 (6805-TW) 公告自結 7 月稅後純益 1.29 億元，年增 109%、每股純益 1.88 元，若加計上半年財報，累計富世達前 7 月每股純益約 8.89 元。

富世達 7 月營收 6.15 億元，月增 0.5%、年增 24.75%；累計前 7 月營收 40.45 億元，年增 44.7%，稅後純益約 6.09 億元。


富世達 8 月營收 6.01 億元，月減 2.2%、年增 19.5%，累計前 8 月營收 46.46 億元，年增 40.88%。

華為推出三摺手機 HUAWEI Mate XT 非凡大師，線上預購踴躍，採用內外折加雙鉸鏈的設計，身為華為供應商的富世達可望因此受惠。

另外，富世達近期在 AI 伺服器用的水冷快接頭，以及伺服器滑軌布局也逐漸開花結果，多題材也吸引市場關注。富世達 11 日下跌 1%，收 754 元。

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