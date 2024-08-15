金管會證實悠遊付、簡單付9月開通TWQR購物 九大電支全面到位

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-15 16:40

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財金公司去年底開始力推電支跨機構共用平台，以「TWQR」整合國內 QR Code 支付的應用，繼龍頭街口支付 7 月 1 日正式開通「購物」功能後，金管會今 (15) 日證實，用戶數突破 300 萬大關的悠遊付及簡單付 (ezPay) 兩家業者也將於 9 月 1 日正式加入，屆時，9 家電支業者全面到位，可望進一步帶動我國非現金支付交易成長。

財金公司開辦 TWQR，打破電支業者的原先合作通路範圍，讓消費者可以「一碼掃天下」，首波合作的電支機構包括全盈支付、橘子支付、歐付寶，全支付及愛金卡於今年 3 月完成系統介接測試並上線，一卡通 iPASS MONEY 於 6 月開通，街口支付則在 7 月啟用，街口也是繼全支付後，第二家可採信用卡支付的業者。

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對於電支跨機構共用平台計畫，金管會、國發會、數位部等相關部會都相當重視，積極協助業者解決系統介接問題，而業者也要一家一家重新和特約商家協議、更新合約，過程相當繁瑣耗時，因此，各家電支 TWQR 上路時間不一。

銀行局副局長林志吉表示，國內現在有 10 家專營電子支付機構，其中一家即將退出市場，也就是網家旗下的國際連，截至目前，9 家中已有 7 家電支業者加入 TWQR 開通購物功能，剩餘 2 家也預計在 9 月正式啟用。

林志吉說，悠遊付及簡單付近期都已完成系統測試，可望在 9 月 1 日正式上線，開通 TWQR 購物服務。此外，主導 TWQR 的財金公司，積極將購物功能拓展到海外市場，像是韓國、日本等，可望有助提升非現金支付交易金額或筆數。

金管會日前公布今年 6 月電支帳戶最新統計，街口支付使用者人數及當月代理收付實質交易款項金額分別為 654.3 萬人、40.11 億元，穩居龍頭寶座；全支付單月代收付 39.4 億元緊追在後，用戶數 490.5 萬人則居第三；一卡通使用者人數 640.3 萬人位列第二、略遜街口，代收付餘額近 32 億元為第三，持續穩健成長；第四名則為悠遊卡公司的悠遊付，用戶數 302 萬、代收付餘額 7.35 億元。

製表：鉅亨網記者陳于晴

金管會持續推動非現金支付交易，林志吉說明，今年初已訂定未來三年目標，力拚 2026 年非現金支付交易筆數 80 億筆、交易金額新台幣 10 兆元。未來三年也將致力於擴大小額支付應用場域及各地區域性商圈市集等非現金支付使用場域。